Auf der Suche nach besseren Arzneistoffen

In Kooperation mit Partnern in der Türkei, in den Niederlanden sowie in Deutschland entwickeln WissenschaftlerInnen der Hochschule Biberach (HBC) Verfahren, um die Qualität biopharmazeutischer Antikörper zu verbessern. Die für die Produktion verwendeten Zellkulturmedien beeinflussen beispielsweise die Art der Zuckerreste, die in der Zelle mit den Antikörpern verknüpft werden. Diese sogenannte Glykosylierung wiederum ist entscheidend für die spätere Wirksamkeit der Antikörper-Medikamente.

Im Projekt soll eine systematische Untersuchung der Kulturmedien erfolgen, deren Einzelkomponenten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Glykosylierungsstoffwechsel ausgewählt werden. Das EU-geförderte Eurostars-Projekt „Targeted Improvement of Therapeutic Protein Quality Through Cell Culture Media“ (TIPQMed) wird mit 1,8 Millionen Euro und für eine Laufzeit von 30 Monaten gefördert.

Rund 233 000 Euro stehen den Forschern des Institutes für Angewandte Biotechnologie der Hochschule Biberach bis November 2022 zur Verfügung. Institutsleiter Friedemann Hesse sowie seine KollegInnen Hans Kiefer, Sybille Ebert und Kerstin Otte beschäftigen sich innerhalb des Gesamtvorhabens auch mit weiteren Qualitätsmerkmalen von Antikörpern, unter anderem deren Aggregationsverhalten. Proteine neigen dazu, zu verklumpen, wodurch nicht nur die Wirkung der Arzneimittel beeinträchtigt wird, sondern auch gefährlichen Nebenwirkungen bis zum allergischen Schock auftreten können.

In früheren Projekten haben sich die Biberacher Biotechnologen bereits mit dem Problem befasst und herausgefunden, dass die Aggregation der Moleküle mit dem Medium zusammenhängt, in dem sie kultiviert werden. Nun will das Forscher-team der Fakultät Biotechnologie die Untersuchungen automatisieren und dadurch die Zusammenhänge detaillierter verstehen. Ziel ist es, Plattformen zur automatischen Isolierung und Analyse der im Projekt hergestellten rekombinanten Antikörper zu erhalten.

Dabei verfolgt jeder Wissenschaftler des Biberacher Forschungsinstituts einen etwas anderen Aspekt; die verschiedenen Perspektiven führen sie für die Automatisierung zusammen. „Wir wollen die entwickelten Analysetechniken für unterschiedliche Qualitätsmerkmale automatisieren und dafür einen sogenannten Pipettier-Roboter einsetzen, so dass ein paralleles Format mit hohem Probendurchsatz entsteht“, erklärt Hans Kiefer.

Diese Automatisierung hält der Experte für Proteinaufreinigung und Proteinbiochemie für einen relevanten Entwicklungsschritt, der in der industriellen Anwendung einen großen Nutzen bringe. „Durch die enge Zusammenarbeit mit hoch spezialisierten Unternehmen rechnen wir mit einem schnellen Transfer unserer Technologieentwicklung in die Praxis“, so Kiefer. Die Ergebnisse werden für die Herstellung von Biopharmazeutika für verschiedene Krankheitsbildern von Nutzen sein, etwa bei Therapien gegen Krebs, Autoimmunerkrankungen oder genetischen Erkrankungen.