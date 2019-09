Auf den Spuren Sinatras

Der Multiinstrumentalist (Schlagzeug, Violine, Posaune, Klavier), diplomierte Jazzsänger, Bandleader und Entertainer Tom Gaebel hat es in der Biberacher Stadthalle am Samstagabend mit seiner Big Band so richtig krachen lassen. Auch gelegentliche Peinlichkeiten in der unverblümten Anpreisung von im Foyer angebotenen Devotionalien rund um den inszenierten Starkult konnten ihm nicht am Lack kratzen.

Genauso nahmen die anfangs etwas bemüht wirkenden Animationsversuche des oberschwäbischen Publikums dem fernseherfahrenen, begnadeten Sinatra-Interpreten und mehrfachen Gewinner deutscher und internationaler Jazzpreise nichts von seinem Glanz. Die perfekt dargebotenen Songs seines achten Albums „Perfect Day“ gewährten einem begeisterten Fan-Publikum einen perfekten Konzertabend.

Präziser, knackiger und druckvoller Big-Band-Sound bereitete nach einleitenden fanfarenartigen Blechbläsersignalen den roten Teppich für den charismatischen Künstler. Eine dezente, aber stimmige Lichtregie durch ein mit angereistes, bestens eingespieltes Licht-, Ton-, Technik- und Betreuungsteam taten ein Übriges. Mit wenigen Ausnahmen finden sich auf der CD „Perfect Day“ nur Originalkompositionen von Tom Gaebel. Diese stellte er, neben vielen anderen Titeln, live vor.

Eigenständige Arrangements

Die Adaptionen, etwa „The Best Things in Life Are Free“ aus den 1920er-Jahren, unzählige Male, unter anderem auch von Frank Sinatra gecovert, das Titelthema aus Rocky III „Eye of The Tiger“ oder Bert Kaempferts „Why Can’t You And I Add Up“ boten indessen interessante und eigenständige Arrangements von Gaebel. Als Hommage an die 1920er schwelgte etwa ein Klarinettenduo in eingängiger Terzenseligkeit oder zelebrierte leichtfüßige Oldtime-Jazz-Improvisationen. Der Hochglanz-Big-Band-Sound von Bert Kaempfert kulminierte in einem Posaunenduell unter Beteiligung Gaebels. Und selbst der Titelsong aus Rocky III klang bei Gaebel alias Dr. Swing nach Easylistening.

Ein Duell mit dem Bandschlagzeuger zu Benny Goodmans „Sing, Sing, Sing“ hätte auch auf einer Festzeltbühne das Publikum begeistert, zumal die Mitwirkungsmöglichkeiten im Stile eines Cab Calloway (Minnie the Moocher) für allgemeine Erheiterung sorgten.

Mit einem „Papa-Mama-Mambo-Medley“ wurde der Band-Gitarrist, wie Gaebel auf einem Barhocker sitzend, gefeatured. In dem zugrund eliegenden schwebenden Latin-Jazz-Feeling war die südländische Leichtigkeit des Seins zum Prinzip erhoben. Mambo, Bossa und Samba landeten mit „Girl from Ipanema“, „I Got You under My Skin“, „Fly Me to The Moon“ oder „One Note Samba“ unspezifisch in einem einzigen großen Topf. Wilde Gitarrenimprovisationen lockerten die Stücke auf.

Zu den absoluten Glanzpunkten des Konzerts gehörte jedoch die augenzwinkernd angekündigte, möglicherweise nächste James-Bond-Titelmelodie „Taking Back My Crown“. Sehr hohes und sehr tiefes Blech erzeugten hier genretypisch eine spannungsgeladene, episch-dramatische Atmosphäre, die buchstäblich unter die Haut ging. Herausragend auch einige Saxofon-Improvisationen von Gaebels jüngerem Bruder. Beeindruckend schließlich auch Tom Gaebels Einsatz des selten gespielten elektronischen Musikinstruments Theremin in einem Arrangement der Titelmelodie zu „Captain Future“.

Vor allem anderen brillierte Gaebel jedoch mit seinen Sinatra-Interpretationen. Grandios die fast nur vom Flügel begleitete Interpretation von „Ol’ Man River“ aus dem Musical „Showboat“. Der sonore Stimmklang, das Timing und die Intonation ließen Frank Sinatra vor den Ohren des Publikums fast leibhaftig auferstehen. Selbst das metallische Timbre mit dem schnellen Vibrato in den höheren Lagen passte perfekt. Zwei Zugaben für das begeisterte Publikum, „Just A Gigolo“ und – natürlich zwingend erforderlich – „My Way“ setzten einem perfekten, überaus ohrwurmlastigen Abend bei Ovationen im Stehen die Krone auf.