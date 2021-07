Auf dem „Schütza-Weg“ sein Wissen über das Fest testen

In Biberach und Umgebung schützelet es wieder und die Schützenbläser und Trommler sind zu hören. Leider kann auch in diesem Jahr das Schützenfest nicht in vollem Umfang stattfinden. Einen Biberacher bremst das aber auch nicht aus. Im Gegenteil: Das Team des Kinderhauses Rißegg hatte die Idee, einen Schütza-Stationenweg zu installieren. Das Kinderhaus Rißegg ist ein Haus mit zwei Einrichtungen unter einem Dach – der Schulkindergarten des Landkreises für Kinder mit geistiger Behinderung und die Katholische Kindertageseinrichtung St. Gallus.

Durch die acht verschiedenen Stationen zum Thema „Schütza“ werden Jung und Alt bis zum 28. Juli zu einem informativen Spaziergang in die Schützenwelt mitgenommen. Man kann sich beim „Biberschießen“ üben, sein „Schwarz-Vere-Wissen“ prüfen und ein schönes Foto bei der „Rißegger Baurahochzeit“ machen. Diese und viele andere Überraschungen erwarten die Besucher auf dem „Schütza-Weg“.

Die Gehzeit beträgt etwa 60 Minuten und man sollte ein Smartphone mit QR-Code-App bei sich haben. Der Weg beginnt am Kinderhaus Rißegg und geht um das Bildungszentrum über die Wiesen und Felder, am Dorfgemeinschaftshaus vorbei. Jeder, der mit seinem Schütza-Laufzettel, den es am Kinderhaus bei der ersten Station gibt, den Weg erfolgreich gegangen ist, wird bei der Bäckerei Traub im Gästehaus Adler für seinen Fleiß (solange der Vorrat reicht) mit einem Schützenkrapfen und einer Schütza-Postkarte, gestaltet von Olli Braun, belohnt. Auch Schützenrosen, Schützenarmbänder und Biber stehen täglich in begrenzter Anzahl bereit. Außerdem sollte man die vollständig abgestempelte Laufkarte bei der Bäckerei Traub abgeben oder im Kinderhaus Rißegg in den Briefkasten einwerfen, um an einer Verlosung mit vielen Sachpreisen teilzunehmen.

Die Umsetzung des Schütza-Stationenwegs war mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Auch die Kinder waren in die Vorbereitungen eingebunden. Unterstützt wurden die Macherinnen und Macher durch Spender, Helfer, den Hausmeister und die Ortsverwaltung Rißegg. Bei einer hohen Resonanz gibt es die Überlegung, den Stationenweg nachhaltig und ganzjährig zu verschiedenen Themen zu gestalten.