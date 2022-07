Stadt nimmt Fahrräder samt Bügel mit - darf sie das denn?

Um sechs Fahrräder, die samt Bügel, an denen sie angekettet waren, vor einem Drogeriemarkt am Biberacher Marktplatz diese Woche plötzlich verschwunden sind, ging es am Donnerstag am Ende der Bauausschusssitzung.

Grünen-Stadträtin Silvia Sonntag berichtete unter dem Punkt „Verschiedenes“ von einem Vorfall, der ihr diese Woche zugetragen wurde. So habe eine Frau ihr E-Bike an einem der Fahrradbügel vor dem Drogeriemarkt angekettet. Als sie nach einer Weile dorthin zurückkam, seien sowohl Fahrradbügel und E-Bike weg gewesen, ebenso wie die zwei weiteren Bügel, an die auch jeweils zwei Räder angekettet waren. Wer Bügel und Räder mitgenommen hatte, sei nicht erkennbar gewesen.

„Ziemlich suboptimal“

„Erst durch Hinweise von Passanten hat die Frau dann erfahren, dass Mitarbeiter des Baubetriebsamts die Bügel wegen des Schützenfests abmontiert und auch die daran befestigten Räder und E-Bikes mitgenommen haben“, schilderte Sonntag im Bauausschuss. Sie empfinde ein solches Vorgehen als „ziemlich suboptimal“ und hoffe, dass die Räder, bei denen es sich zum Teil um teure Modelle gehandelt habe, noch intakt seien.

Im Bauausschuss konnte Baubürgermeister Christian Kuhlmann auf die Schnelle nichts zu dem Vorgehen und dem Verbleib der Räder sagen. Aufklärung brachte am Freitag eine Nachfrage der SZ bei der Stadtverwaltung, die den Vorfall in etwas anderem Licht erscheinen lässt. Man habe vor dem Drogeriemarkt ordnungsgemäß vier Tage vor dem geplanten Abbau der Fahrradbügel Schilder aufgestellt, die dort ein Abstellen von Fahrrädern untersagt haben, analog wie dies an Pkw-Stellplätzen erfolge, wenn Stellplätze gesperrt werden müssten, teilt Pressesprecherin Andrea Appel mit.

Hier können die Räder abgeholt werden

„Zum vorgesehenen Zeitpunkt hat unser Baubetriebsamt in Anwesenheit eines Vollzugsbeamten die Bügel abgebaut und mit den abgeschlossenen Fahrrädern ins Baubetriebsamt transportiert und dabei natürlich sorgfältig behandelt, so dass von uns nichts beschädigt wurde“, so die Pressesprecherin, die auch noch ein „Beweisfoto“ von Hinweisschild und Fahrradbügeln samt Rädern liefert.

Drei Räder seien bereits beim Baubetriebsamt bereits abgeholt worden, zwei seien noch da und könnten in der Wolfentalstraße 16 abgeholt werden: am Samstag zwischen 8 und 15 Uhr, Schützenmontag und -dienstag zwischen 7 und 15 Uhr, sonst zu den üblichen Öffnungszeiten (7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Die Besitzer können sich bei der Auftragsannahme im Büro melden.