Auf Biberacher Handballerinnen wartet harte Auswärtsnuss

Die Damen der TG Biberacher treten am Sonntag, 6. Februar, um 17 Uhr in der altehrwürdigen Brühlhalle beim TV Reichenbach an.

Der TV Reichenbach steht seit Jahren für guten und attraktiven Handball, egal ob im Herrenbereich (aktuell Verbandsliga), im Damenbereich (Württembergliga) oder im Jugendbereich, wo man als Spielgemeinschaft Untere Fils antritt. Das Damenteam von Trainer Rolf Gaber ist bereits seit einigen Jahren Weggefährte der TGB-Damen in der Württembergliga und gehörte dort stets zu den Spitzenteams der Liga. Umso überraschender ist es, dass sich das Team in dieser Saison noch sehr schwer tut. Mit aktuell 7:21 Punkten steht man auf dem elften Tabellenplatz und damit mit Sicherheit nicht da, wo man angesichts der Qualität im Kader und auf der Trainerbank stehen müsste. Nach einem durchwachsenen Saisonstart sammelte der TV im November mit zwei Unentschieden und einem Sieg am Stück wichtige Punkt. Die letzten fünf Partien allerdings gingen verloren, so auch das Heimspiel gegen den TV Nellingen II am vergangenen Sonntag (21:29). Umso motivierter wird die Mannschaft sein, endlich wieder Pluspunkte einzufahren. Beste Schützinnen in einem sehr erfahrenen und körperlich starken Kader sind aktuell Rückraumschützin Lisa Breymayer, Katharina Seiter und die treffsichere Siebenmeter-Schützin Merit Deutscher mit jeweils 45 Toren.

Die TG-Damen ihrerseits haben durch den guten Auftritt am vergangenen Wochenende wieder Selbstvertrauen tanken können. Alle Mannschaftsteile haben gegen Ludwigsburg eine gute Leistung gezeigt und einen Schritt nach vorne gemacht. Dies will man nun gegen Reichenbach bestätigen, auch wenn dies eine sehr schwere Aufgabe werden wird. Vor allem auf die Defensive vor Torfrau Andrea Bretzel wird es ankommen, denn der TVR verfügt über wurfgewaltige Spielerinnen und zudem über viel Qualität am Kreis. Verzichten muss man dabei auf Rebecca Riedmüller, die die Reise nach Reichenbach nicht mit antreten kann.