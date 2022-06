Auch wechselt zur Agentur für Arbeit nach Konstanz-Ravensburg

Mathias Auch zieht es weiter. Zum 1. Juli wechselt der 46-Jährige Ulmer Agenturchef den Bezirk der Agentur für Arbeit und wird fortan als Vorsitzender der Geschäftsführung die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg leiten. Auch wird die Stelle von Jutta Driesch übernehmen, die in den Ruhestand geht. „Der Abschied aus Ulm, Biberach und dem Alb-Donau-Kreis fällt mir alles andere als leicht. Doch bietet sich für mich die Chance, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und eine größere Agentur zu leiten.

Die Flüchtlingskrise, der Corona-Schock nebst Kurzarbeitswelle, aktuell der Krieg in der Ukraine, aber auch Fachkräfteengpässe und natürlich die großen Trends wie der demografische Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung beschreiben die Rahmenbedingungen am regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt in den vergangenen Jahren. Eine bewegte Zeit, auch für Mathias Auch. „Ich durfte in und um Ulm mit großartigen Partnern aus den unterschiedlichsten Bereichen gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagte er.

Mathias Auch übernahm die Leitung der Agentur für Arbeit Ulm im Oktober 2017. Bis zur Nachbesetzung der Stelle übernimmt zunächst Nicole Schwab, Geschäftsführerin Operativ, kommissarisch die Leitung der Agentur.