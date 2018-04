Auch Kirchberg II unterliegt dem SVS II

Kirchberg II hat nach einer 0:1-Niederlage gegen den SV Steinhausen II den Sprung auf den vierten Platz in der Fußball-Kreisliga B I verpasst.

TSV Rot/Rot II – SV Ringschnait II 0:1 (0:1). Die Gäste hatten in der etwas zerfahrenen Partie ein Chancenplus und entführten daher nicht unverdient die Punkte. Cedric Schmidt (23.) gelang nach einem Abwehrfehler das Tor des Tages. Die Heimelf erarbeitete sich nur wenige Chancen.

TSV Kirchberg II –SV Steinhausen II 0:1 (0:1). Wie am Tag zuvor die erste Mannschaft musste auch der TSV II die Punkte Steinhausen überlassen. Der SVS hatte in der ersten Halbzeit Vorteile, Luis Scheffold traf per Sonntagsschuss (20.) zum Siegtreffer. Die Heimelf hatte in Halbzeit zwei Chancen zum Ausgleich, traf unter anderem aber nur Aluminium.

SV Eberhardzell II – BSC Berkheim 5:3 (2:2). Der SVE war überlegen und ging 2:0 in Führung, zwei Unachtsamkeiten nutzten die Gäste aber zum Ausgleich. Am Ende siegte der SVE aber verdient. Tore: 1:0 Günter Zell (8.), 2:0 Philipp Clausen (21.), 2:1 Niklas Weiß (34.), 2:2, 4:3 Fabian Simmler (39., 86.), 3:2 Stefan Rundel (60.), 4:2 Mario Kalbrecht (73. FE), 5:3 David Mohr (89.).