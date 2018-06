Astronomen erinnern an Anton Kutter

Astronomen aus aller Welt sind an diesem Wochenende in Biberach und Laupheim zu Gast. Bei einem Kongress in der Stadthalle befassen sie sich in Vorträgen mit der Bedeutung des Biberacher Filmregisseurs und Astronomen Anton Kutter (1903-1985). Er wurde in der Astronomie bekannt durch die Erfindung des Schiefspieglers, einer besonderen Art des Teleskops. Anton Kutters Sohn Adrian führte die Kongressteilnehmer am Freitagabend durch das von ihm gegründete Film- und Kinomuseum Baden- Württemberg im Foyer des Traumpalast-Kinos. Dabei zeigten die Astronomen auch großes Interesse an der Geschichte der Kinotechnik. Neben Vorträgen steht heute auch ein Besuch im Planetarium in Laupheim an.