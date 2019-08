Astigiani und Biberacher wandern gemeinsam

Einmal im Jahr treffen sich die Wanderfreunde des DAV der Sektion Biberach mit den Freunden vom CAI aus der italienischen Partnerstadt Asti zum gemeinsamen Wandern in den Alpenregionen. Das diesjährige Treffen wurde von den Freunden aus Asti organisiert. Das Ziel war die wunderschön gelegene Alpe Devero im äußersten nördlichen Zipfel des Piemont, nordwestlich des Lago Maggiore und nahe der schweizer Grenze.

Die 15 Biberacher Wanderer wurden in dem Bezirksstädtchen Baceno, am Eingang des Devero-Tales gelegen, von den 16 Freunden aus Asti aufs Herzlichste empfangen und in gemeinsamer Fahrt ging es auf abenteuerlicher Straße und durch enge Tunnels auf die 1640 Meterhoch gelegene Alpe. Dort oben weitet sich das Tal zu einem gigantisch anmutenden Amphitheater, das im Norden durch imposante Dreitausender begrenzt wird.

Nach dem Quartierbezug in der „Antica Locanda Alpino“ traf man sich zur traditionellen „Merenda“, dem Vesper, zu dem jeder eigene Köstlichkeiten mitgebracht hatte, von eingelegten Auberginen über leckeren Kuchen bis zum deftig angemachten sauren Käs, und natürlich besten Weinen aus dem Piemont.

Gut gestärkt begab sich die Gruppe gleich auf die erste Erkundungstour, talaufwärts zum kleinen Weiler Crampiolo. Mit seinen historischen, aufs Schönste herausgeputzten alten Steinhäusern, wirkt der Ort auf dem weiten Talgrund und den umgebenden Bergen wie ein Sehnsuchtsort aus dem Bilderbuch. Nur wenige Gehminuten weiter entfernt liegt der wunderschöne Lago di Devero, ein Stausee, der das reichlich fließende Gletscherwasser aufstaut.

Die Alpe Devero-Tal ist ein Kleinod in der Region und seit dem Jahr 1990 als Naturpark eingerichtet. Gletscher der letzten Eiszeit formten das weite Tal und die zahlreichen einheimischen Gäste nützen die herrliche Gegend zum Wandern, Mountainbiken und im Winter zum Skifahren.

Am nächsten Morgen ging es bereits früh los zur ersten Tagestour, zum 2330 Meter hoch gelegenen Monte Cazzola. Wanderführer war Francesco Giordano, der zusammen mit seiner Frau Carla Boero die Organisation innehatte. Er führte die Gruppe, nach anfänglich steilem Anstieg, über herrliche Almwiesen, begleitet von sprudelnden Bächen, zum sanft ansteigenden Gipfel. Die verstreut liegenden schneeweißen Quarzite begleiteten den Abstieg und ermunterten die mitwandernden Kinder zum Mineralensammeln.

Durch lichte Lärchenwäder, gesäumt von wilden Heidelbeeren, führte am nächsten Tag die Wanderung auf der anderen Talseite zum 2387 Meter hohen Monte del Sangiatto. Beim abendlichen Vier-Gänge-Menü kam beim gemeinsamen Singen eine super Stimmung auf und die verbindende Kraft der Musik überwand die Barrieren der Sprache.

Ingeborg Grube gibt Amt ab

Die langjährige Organisatorin auf deutscher Seite, Ingeborg Grube, ließ noch einmal die seit 13 Jahren bestehenden Zusammenkünfte Revue passieren, denn altersbedingt gibt sie ihr nun Amt ab. Mit viel Applaus wurde ihr für ihre Arbeit gedankt und diese gewürdigt.

Nach einem kurzen Spaziergang zum tiefblauen Lago Azzurro (blauer See) am letzten Tag, verabschiedeten sich die Freunde aus Asti mit dem „Montanara-Lied“, die Biberacher mit „Nehmt Abschied Brüder“. Nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen unter neuer Leitung, mit Monika Schumacher und Hans Braunger, dann auf der Landsberger Hütte.