Asti und Valence beim Partnerstädtetag

Zum zweiten Mal hat die CMT, die große und bedeutende Touristik- und Urlaubsmesse in Stuttgart, einen Partnerstädte-Tag veranstaltet. Insgesamt neun baden-württembergische Städte präsentierten dabei zehn Partnerstädte. In diesem Jahr wurde der Verein Städte Partner Biberach von der CMT dazu eingeladen, und die beiden Partnerstädte Asti und Valence nutzten die Gelegenheit, sich am Partnerstädte-Tag auf der Messe zu präsentieren. Unterstützt wurden sie dabei von Vereinsmitgliedern, von Mitgliedern des Asti- und Valence-Ausschusses, aber auch der beiden Vorsitzenden.

Die Infostände der beteiligten Städte befanden sich im Eingangsbereich, s dass etliche CMT-Besucher an den Infostand gelotst werden konnten, aber auch angelockt wurden von Valencer Kuchen sowie piemontesischer Torrone und Nougat. Ein Blickfang waren Loretta Bologna, als Assessore in Asti unter anderem für Touristik und Städtepartnerschaften zuständig, und die Gemeinderätin Francesca Ragusa, die in mittelalterliche Palio-Kostüme gekleidet, für ihre Stadt und die Städtepartnerschaften warben. Vervollständigt wurde das Asti-Team durch den Gemeinderatspräsidenten Giovanni Boccia und Simona Bottero, in der Verwaltung zuständig auch für Touristik und Städtepartnerschaften.

Aus Valence waren Isaure Mayrand und Emilyne Plantier von dortigen Office du Tourisme Valence und Romain Galati vom Comité de Jumelage de Valence angereist, um sehr sympathisch für ihre Stadt und Region zu werben.

Musik aus Biberach kommt an

Für die Partnerstädte gab es die Gelegenheit, mit einer kurzen Präsentation und einem künstlerischen Beitrag sowohl auf der Atriumsbühne als auch auf der SWR-Showbühne auf sich aufmerksam zu machen. Unterstützt durch Holger Kniep, stellvertretender Vorsitzender des vereins Städte Partner Biberach und Mitglied im Asti-Ausschuss, einem Video über Asti und dem jungen Cantautore Andrea Cerrato wurde Asti eindrucksvoll vorgestellt.

Cerrato, der von dem in Biberach bestens bekannten Harp-Player Italo Colombo (zudem Mitglied im Comitato per i gemellaggi del comune di Asti, und demnächst bei der 25. Biberacher Musiknacht live zu erleben) begleitet wurde, präsentierte eigene Songs aus seiner CD „Oggi“, zudem auch zwei hierzulande wohlbekannte italienisch Songs, „Azzurro“ aus der Feder des Astigiani Paolo Conte und „Volare“, bei dem die Zuhörer durch ihr Mitklatschen zeigten, dass der Auftritt ankam.

Die beiden Musiker hatten dann noch einen improvisierten Auftritt beim Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH. Sie umrahmten eine kurze Präsentation von Biberach durch Marianne Wilhelm, die in eine Biberach Tracht aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gekleidet auftrat und zusammen mit den beiden Hofdamen aus Asti ein wunderbares Bild ergab, das wiederum einige Besucher anlockte.

Der Vorsitzende des Vereins Städte Partner Biberach, Hans-Bernd Sick, wurde von einer SWR-Reporterin zum städtepartnerschaftlichen Austausch interviewt, Auszüge daraus wurden im SWR2-Rundfunk ausgestrahlt und sorgte für weitere Öffentlichkeit für Biberach und seine Partnerstädte. Rundum zufriedene Gesichter gab es dann auch am Ende des Messetages, sowohl die Teilnehmer aus Asti und Valence als auch die Biberacher freuten sich über den Verlauf des Partnerstädte-Tages, mit der Resonanz seitens der Besucher und über die Möglichkeiten, die die CMT an diesem Tag bot.