Arzt-Patienten-Forum in der VHS behandelt Rückenschmerzen

Ein Arzt-Patienten-Forum zum Thema „Rückenschmerzen – Ursachen, Symptome und Therapie“ findet am Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, in der Volkshochschule Biberach (Raum 25) statt. Welche Prävention und Therapie gibt es bei Rückenschmerzen? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte bei dem Forum, das die VHS in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg veranstaltet. Rückenschmerzen zählen in Deutschland zu den häufigsten Schmerzen. So vielfältig die Ursachen sein können, so vielfältig sind die Behandlungsmethoden. In den meisten Fällen kann mit konservativen Therapieverfahren geholfen werden, manchmal ist jedoch eine Operation erforderlich. Der Referent Prof. Dr. med. Stephan Klessinger, Facharzt für Neurochirurgie aus Biberach, berichtet über sinnvolle Maßnahmen unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der Schmerzforschung und Entwicklungen. Die Möglichkeiten einer konservativen Therapie mit Medikamenten, physikalische Maßnahmen wie Krankengymnastik aber auch die Interventionelle Schmerztherapie und Gründe für und gegen eine Operation werden dargestellt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung werden unter Telefon 07351/51338, Mail vhs@biberach-riss.de oder unter www.vhs-biberach.de entgegengenommen.