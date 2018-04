Arthur Handtmann im Alter von 91 Jahren gestorben

Der Biberacher Unternehmer und Ehrenbürger Arthur Handtmann ist am Samstag (14. April) im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Das bestätigte am Montag die Handtmann-Unternehmensgruppe auf ihrer Homepage.

Arthur Handtmann wurde 1927 in Biberach geboren. Nach Einberufung und Kriegsgefangenschaft trat er 1947 in das elterliche Unternehmen ein. Rund 20 Mitarbeiter waren zu dieser Zeit beschäftigt. In der dritten Generation entwickelte der Maschinenbau-Ingenieur die Firma Handtmann von einer kleinen Messinggießerei zu einer internationalen Unternehmensgruppe. Heute sind an 13 Standorten 3.600 Menschen beschäftigt.

„Mit seinem Tod verlieren die Familie Handtmann und die Handtmann-Unternehmensgruppe ihr Oberhaupt, die Städte Biberach und Annaberg-Buchholz ihren Ehrenbürger und die Region Oberschwaben einen der letzten großen Unternehmer der Nachkriegszeit“, heißt es auf der Homepage.

Seit 1998 leitet Sohn Thomas Handtmann die Firma. Auch danach blieb Arthur Handtmann Vorsitzender des Beirats der Handtmann-Unternehmensgruppe und erlebte den weiteren Ausbau seines Lebenswerks.

Eiserne Hochzeit erlebt

Für sein soziales und unternehmerisches Engagement erhielt Arthur Handtmann zahlreiche Anerkennungen. Unter anderem war er Ehrenbürger der Städte Biberach und Annaberg-Buchholz (Sachsen). 2015 wurde ihm für herausragende Verdienste im unternehmerischen Bereich und für das Allgemeinwohl der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erster Klasse verliehen.

Mit Ehefrau Ilse feierte er im vergangenen Jahr eiserne Hochzeit, die beiden waren über 65 Jahre verheiratet.

Die Trauerfeier für Arthur Handtmann findet am Freitag, 27. April, um 13 Uhr in der Friedenskirche in Biberach statt. Ein Großteil der Plätze wird für geladene Gäste reserviert sein. Für die Mitarbeiter und Rentner der Handtmann Unternehmensgruppe wird die Trauerfeier in geeignete Räumlichkeiten der Werke übertragen.