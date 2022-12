Arnold Stadler spricht beim Neujahrs- und Bürgerempfang des Landkreises

Landrat Mario Glaser lädt die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises für Donnerstag, 5. Januar, 19 Uhr, zum Neujahrs- und Bürgerempfang in die Stadthalle Biberach ein. Gastredner ist der Schriftsteller und Träger des Georg-Büchner-Preises Arnold Stadler, der sich in seinen Romanen intensiv mit dem Thema Heimat auseinandersetzt. Unter dem Titel „Welt, nicht Provinz““ wird er an diesem Abend das Thema Heimat und Oberschwaben in den Blick nehmen. Musikalisch umrahmt wird der Neujahrs- und Bürgerempfang von der Kreisjugendmusikkapelle. 2023 besteht der Landkreis Biberach seit 50 Jahren und die Stadt Biberach ist Gastgeberin der Heimattage Baden-Württemberg. Beide Anlässe werden Hand in Hand begangen.