Arno Uttenweiler wird neuer Teammanager der TG Biberach

Nachdem die Handballabteilung der TG Biberach Gabriel Senciuc als Männertrainer für die kommende Saison verpflichtet hat, hat der Verein nach eigenen Angaben nochmals einen Meilenstein in personeller Hinsicht gesetzt. Arno Uttenweiler wird neuer Teammanager der Männer-Landesliga-Mannschaft. Laut TG wird sich Uttenweiler dabei nicht nur um die „Erste“ kümmern, sondern auch ein Augenmerk auf die „Zweite“ und die A-Jugend werfen. Zugleich wird er beim Landesliga-Team als Co-Trainer fungieren.

Die Übergänge bei den Aktiventeams und der A-Jugend müssen fließend sein, hier besteht aus TG-Sicht erheblicher Handlungsbedarf. Uttenweiler gilt als sehr gut vernetzt und war zuletzt als Teammanager bei der MTG Wangen tätig. In dieser Zeit hat er unter anderem mit Senciuc zusammengearbeitet, seither schätzen sich beide sehr. Für die TG ist dies nach eigenen Angaben ein Paket, wie es besser nicht sein könnte. Uttenweiler ist in Biberach kein Unbekannter, vor mehr als zehn Jahren begann er seine Trainerkarriere zunächst als Biberacher A-Jugendtrainer. In dieser vierjährigen Phase hat er Jugendliche trainiert, die zum Teil heute noch bei der TG im Aktivenbereich spielen. Davor war Uttenweiler ausschließlich als Spieler beim TSV Bad Saulgau tätig, unter anderem in der damaligen Dritten Liga. Nach seinem ersten TG-Engagement war er mehrere Jahre Trainer beim TSB Ravensburg. Dort ist er zweimal aufgestiegen – bis in die Landesliga. Nach zwei weiteren Jahren Trainertätigkeit beim TV Pfullendorf (Landesliga) war Uttenweiler dann seit 2018 beim Württembergligisten MTG Wangen als Teammanager und Männer-Koordinator sehr erfolgreich.

Akribischer Arbeiter

Uttenweiler als auch Senciuc gelten als sehr ehrgeizig und können nach eigenen Aussagen „nicht verlieren“, beide arbeiten akribisch. Die Verantwortlichen der TG sind sich nach eigener Aussage sicher, nun beste Voraussetzungen geschaffen zu haben, um bald die nächsten erfolgreichen Schritte gehen zu können.