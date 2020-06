Arme Schweine: Viehanhänger auf dem Weg zum Schlachthof umgekippt

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet von der Justiz, die Randalierer von Stuttgart hart zu bestrafen. „Harte Strafen sind das beste Mittel an Prävention, um solche Straftaten in Zukunft zu verhindern“, sagte Seehofer nach einem Treffen mit Baden-Württembergs Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Seehofer war anlässlich der Krawalle am Morgen zu dem Gespräch nach Stuttgart geflogen.

Der Bundesinnenminister betonte, die Krawallnacht in Baden-Württembergs Landeshauptstadt müsse vor dem Hintergrund bundesweiter ...