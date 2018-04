ARD-Experte gibt Spartipps

Geringe Zinsen und die Angst vor steigender Inflation treiben viele Sparer um. Dazu hat dieVolksbank Ulm-Biberach am Dienstag einen Diskussionsabend in der Stadthalle Biberach veranstaltet. Das Thema: „Chancen in der Welt ohne Zinsen – vom Sparer zum Anleger“. Zu Gast waren Hans-Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender der Union-Investment-Gruppe und den ARD-Journalisten und Moderator Markus Gürne.

Zu Beginn stellte Ralph Blankenburg, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach scherzhaft die ‚K’-Frage: „Dabei schauen wir aber nicht nach Berlin“, sondern „K“ stehe für Kompetenz, erklärte Blankenberg.

„Während es früher durchaus sinnvoll war, das Ersparte festverzinslich anzulegen“, rentiere sichdiese Anlageform in der Niedrigzinsphase nicht mehr, betonte Hans-Joachim Reinke. Wenn man sich mit neuen Anlageformen auseinandersetze, „sollten Sie den passenden ‚Risiko-Rendite-Mix’ finden, der zu Ihnen passt“. Und: Der Fokus sollte dabei auf einer intelligenten und breiten Risikostreuung liegen.

Das Geld auf dem Sparbuch oder unter dem Kopfkissen habe schon lange ausgedient. „Wir sind groß geworden mit dem achten Weltwunder, dem Zinseszinseffekt“. Wer in den vergangenen Jahrzehnten Geld angelegt habe, konnte im Schnitt nach zehn Jahren mit einer Verdoppelung des Kapitals rechnen, sagte Markus Gürne. „Wenn Sie heute in eine zehnjährige Bundesanleihe mit 0,53 Prozent investieren“, dauere die Kapitalverdopplung jedoch 136 Jahre.

Wie soll also verhindert werden, dass sich das Geld der eigenen Sparanlage in der Niedrigzinsphase nicht vermehrt und welche Auswirkungen hat das Weltgeschehen auf den Einzelnen? Die Finanzexperten gaben den Besuchern zunächst Einblicke in das aktuelle Geschehen auf den Finanzmärkten, in Politik und Wirtschaft. Dann erklärten sie die Auswirkungen dieses Zusammenspiels auf die Geldanlage. „Um Vermögen aufbauen zu können, muss man verstehen, dass ein Zusammenhang von Politik, Wirtschaft und Finanzen besteht“, erklärte der TV-Journalist Gürne. Diese Auswirkungen der globalen Vernetzung und die Bedeutung der Weltpolitik für die Finanzmärkte ist auch Thema seines Buchs „Die Welt ist eine Börse“.

„2017 hatten wir das höchste Wachstum seit 2011“, erinnerte Gürne. 44,3 Millionen Menschen seien in Deutschland in Arbeit und 2,5 Millionen arbeitslos. „Alles ist gut, könnte man meinen“, aber trotz oder wegen der Politik, fragte Gürne. Er kritisierte die Politik, die schwach sei und keine klare Richtung vorgebe. „Wir haben über 150 Tage auf eine neue Bundesregierung gewartet, mit einem Richtungsprogramm“, das alle wesentlichen strukturellen Fragen unbeantwortet lasse. Hierzu zählte der ARD-Journalist unter anderem die Themen Zuwanderung, Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung. “Das ist Stillstand in der Politik und das in einer Zeit“, wo es in Europa Fragen zur Wirtschaftsunion, Währungsunion und Fiskalunion gebe. Auch der Brexit komme noch hinzu.

Nach diesen Einschätzungen ergriff Volksbankdirektor Josef Schneiderhan schließlich das Schlusswort: „Mit Markus Gürne von der ARD-Sendung ‚Börse vor acht’ und mit Union Investment Vorstand Hans-Joachim Reinke haben wir kompetente Personen nach Biberach geholt“.