ARCD-Mitglieder erkunden Franken

Während eines viertägigen Ausflugs in Frankens gemütliche Ecke und an die Romantische Straße besuchten 41 Ortsclubmitglieder aus Biberach die Clubzentrale des Auto- und Reiseclubs Deutschland (ARCD) in Bad Windsheim.

Seit 1928 nimmt der ARCD die Interessen seiner Mitglieder in den Bereichen Auto, Reise und Verkehrssicherheit wahr. Unter sachkundiger Führung wurde am gleichen Tag Bad Windsheim erkundet. Am nächsten Tag wurden die Städte Weikersheim mit dem Schloss in Tauberfranken und Rothenburg ob der Tauber mit ihren historischen Altstädten besichtigt. Eine Weinprobe rundete den Tag ab.

Eine Fahrt durch fränkische Landschaft führte am nächsten Tag nach Würzburg, bekannt durch seine Gebäude im Barock- und Rokokostil und besonders durch die Residenz aus dem 18. Jahrhundert. Der letzte Tag führte ins Freilandmuseum Bad Windsheim, wo die Gruppe an einer Führung teilnahm und zum Großen Brombachsee, auf dem die Biberacher mit einem Fahrgasttrimaran unterwegs waren.