Arbeitsmarkt in der Region erweist sich weiterhin als robust

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach ist im Februar im Vergleich zum Januar von 2,9 auf 2,8 Prozent gesunken. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Februar noch bei 2,2 Prozent. „Der regionale Arbeitsmarkt bleibt im zweiten Lockdown robust“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, und fügt an: „Trotz dieser positiven Momentaufnahme unterliegt der Arbeitsmarkt weiterhin Risiken.“

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Februar liegen bis zum 24. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Landkreis Biberach 92 Betriebe für bis zu 1285 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Januar waren es 196 Betriebe die für bis zu 2541 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. Mathias Auch wirbt dafür, die Zeit der Kurzarbeit für Weiterbildung zu nutzen. „Strukturwandel und Transformationsprozesse haben durch die Pandemie eher noch an Fahrt gewonnen. Weiterbildung während Kurzarbeit macht Betriebe und Beschäftigte fit für die Arbeit von morgen“, so Auch. Die Fördermöglichkeiten für Qualifizierungen, die während Kurzarbeit beginnen, wurden rückwirkend zum 1. Januar erweitert und verbessert. Die vereinfachten Zugänge zu den Fördermitteln bieten für Arbeitgeber einen weiteren Anreiz, die Ausfallzeiten bei Kurzarbeit für die Qualifizierung Beschäftigter zu nutzen. Außerdem können bei beruflicher Weiterbildung während der Kurzarbeit unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit steht hier beratend und unterstützend zur Verfügung.

Einziger Kreis unter Drei-Prozent-Marke

Insgesamt wurden im Landkreis Biberach 3392 Arbeitslose gezählt. Dies sind 137 weniger als im Januar, jedoch 834 mehr als vor einem Jahr. Der Landkreis Biberach weist erneut die geringste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg auf und liegt weiterhin als einziger unter der Drei-Prozent-Marke. Es folgt der Alb-Donau-Kreis mit 3,3 Prozent.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im Februar 2330 Arbeitslose registriert. Dies sind 151 Arbeitslose weniger als im Januar und 724 mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen auf 1062 Personen gestiegen. Im Vergleich der Werte zum Januar sind dies 14 Arbeitslose mehr. Zum Februar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 110 Personen gestiegen. Betrachtet nach Personengruppen ist die Veränderung zum Vorjahr sehr unterschiedlich ausgefallen. So stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 62,4 Prozent und die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen um 32,3 Prozent überproportional an, während sich die Zahl der arbeitslos registrierten Ausländer um 3,3 Prozent und die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren sogar um 13,6 Prozent verringerte. Seit Jahresbeginn konnten 66 Arbeitsuchende (Vorjahr: 78) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden.

1224 neue Stellenangebote

Derzeit werden im Jobcenter 1905 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 35 mehr als im Januar und 53 mehr als im Vorjahr. Damit bezogen im Februar insgesamt 3921 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Biberach Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 149 weniger als vor einem Jahr.

Am Stellenmarkt belebte sich die Personalnachfrage. Arbeitgeber im gesamten Bereich der Agentur für Arbeit Ulm meldeten mit 1224 neuen Stellenangeboten 491 mehr als im Januar. Der Stellenbestand legte etwas zu und umfasste im Februar 3555 offene Stellenangebote. „In einigen Branchen zeigt sich ein kräftiger Nachfrageschub. Insgesamt bleibt der Bedarf am Stellenmarkt aber deutlich unter Vorkrisenniveau“, sagt Auch. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und bei der Personaldienstleistung war eine verstärkte Nachfrage zu erkennen, aber auch im Baugewerbe und im Bereich Verkehr und Lagerei war ein kräftiges Plus zu verzeichnen. Zum Vorjahr und über alle Branchen hinweg wurden 84 oder 6,4 Prozent weniger neue Stellen gemeldet.