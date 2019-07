Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach ist im Juli von 1,8 auf 1,9 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 2,0 Prozent. Der Landkreis Biberach weist unverändert die niedrigste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg aus, gefolgt vom Bodenseekreis mit 2,1 und dem Alb-Donau-Kreis mit 2,2 Prozent. „Sowohl der Arbeits- wie auch der Stellenmarkt zeigen sich im Landkreis Biberach nach wie vor sehr robust“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, stellt aber gleichzeitig fest: „Der regionale Arbeitsmarkt verliert an Schwung.“

So flachte im Bereich der Arbeitsagentur Ulm die Personalnachfrage im Vergleich zum Vormonat ab. Regionale Arbeitgeber meldeten 1181 neue Stellen, 358 weniger als im Juni und 458 weniger als im Vorjahr. Die Abnahme im Zugang ist insbesondere auf den Bereich der Leiharbeit zurückzuführen, aber auch im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei sowie im Groß- und Einzelhandel ist ein Rückgang zu erkennen. Gleichwohl bleibt der Bedarf an Arbeitskräften hoch. Von den insgesamt 5867 offenen Stellen sind 15,9 Prozent auf Helfer- und 64,8 Prozent auf Fachkraftniveau. 19,3 Prozent der Stellen richten sich an Spezialisten und Experten, beispielsweise Techniker, Meister oder Akademiker.

1466 Lehrstellen nicht besetzt

Im laufenden Berufsberatungsjahr meldeten sich bislang 2663 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 92 weniger als vor einem Jahr. 732 Bewerber waren noch auf Ausbildungssuche, 85 weniger als im Vorjahr. Arbeitgeber meldeten bis dato 4 187 Ausbildungsstellen, 137 mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon waren im Juli noch 1466 unbesetzt. „Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist unvermindert groß“, lobt Agenturleiter Auch. Die meisten noch offenen Angebote im Juli gab es für: Einzelhandelskaufmann, Verkäufer, Fachkraft Lagerlogistik, Kaufmann für Büromanagement, Maurer, Handelsfachwirt (Ausbildung), Bäckereifachverkäufer, Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zahnmedizinischer Fachangestellter und Zimmerer.

Im Juli wurden im Landkreis Biberach 2222 Arbeitslose gezählt. Dies sind 74 mehr als im Juni, jedoch 57 weniger als vor einem Jahr. Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im Juli 1316 Arbeitslose registriert. Dies sind 106 Arbeitslose mehr als im Juni und 147 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, hat sich die Zahl der Arbeitslosen auf 906 Personen verringert. Im Vergleich zum Juni sind dies 32 Arbeitslose weniger. Zum Juli des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 204 Personen gesunken. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnten 407 Arbeitsuchende (Vorjahr 457) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden.

Derzeit werden im Jobcenter 1991 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 74 weniger als im Juni und 305 weniger als im Vorjahr. Damit nahmen im Juli 2019 insgesamt 4372 Bürger des Landkreises Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Anspruch. Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 929 (Vormonat: 938) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 413 Personen (Vormonat: 405) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung unterstützt.