Arbeitsmarkt entwickelte sich bis zur Corona-Krise positiv

Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Biberach auf 2,1 Prozent gesunken. Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, weist jedoch darauf hin, dass sich die Arbeitsmarktzahlen für den Monat März auf den statistischen Stichtag 12. März beziehen. „Ein Tag, an dem der Arbeitsmarkt noch weitgehend pandemiefrei und eine Frühjahrsbelebung erkennbar war.“ Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den regionalen Arbeitsmarkt würden sich erst in den kommenden Berichtsmonate zeigen, so Auch.

Im Landkreis Biberach waren mit 2487 Frauen und Männern 71 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat und 213 mehr als vor einem Jahr. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1572 Menschen (minus 34), das Jobcenter des Landkreises Biberach 915 Frauen und Männer (minus 37).

Bis zum 12. März entwickelte sich der Stellenmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, also in den Kreisen Alb-Donau, Biberach und in der Stadt Ulm, positiv. Die Zahl neu gemeldeter Stellen legte zu und lag mit 1342 Meldungen 34 Angebote über dem Februarwert. Der Bestand lag im März mit 4503 offenen Arbeitsplätzen 154 Stellen über dem Vormonatswert.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren 1572 Arbeitslose registriert. Dies sind 34 Arbeitslose weniger als im Februar und 289 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen auf 915 Personen gesunken. Im Vergleich zum Februar sind dies 37 Arbeitslose weniger. Zum März des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 76 Personen gesunken. Seit Jahresbeginn konnten 123 Arbeitsuchende (Vorjahr: 166) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden.

Derzeit werden im Jobcenter 1839 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 13 mehr als im Februar und 291 weniger als im Vorjahr. Damit bezogen im März 2020 insgesamt 4000 Bürger des Landkreises Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 14,9 Prozent weniger als vor einem Jahr, als 4701 Bürger Leistungen des Jobcenters bezogen. Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 809 (Vormonat: 797) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 378 Personen (Vormonat: 418) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt.