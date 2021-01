Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach steigt auf 2,9 Prozent

Im Januar ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach von 2,7 auf 2,9 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Januar noch bei 2,2 Prozent. Der Landkreis weist erneut landesweit die mit Abstand geringste Arbeitslosenquote auf. Es folgt der Alb-Donau-Kreis mit 3,4 Prozent. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Januar üblich. Saisonale Effekte wie vorübergehende Freistellungen in witterungsabhängigen Branchen oder zum Jahreswechsel endende Arbeitsverträge sind Gründe dafür. Der zweite Lockdown hat sich nicht wesentlich auf die Arbeitslosenzahlen ausgewirkt“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.

Auch am Ausbildungsmarkt erschweren Corona und die Folgen die Situation, sowohl für Ausbildungsbetriebe als auch für Schulabsolventen. Manch ein Betrieb macht sich zurzeit Gedanken, in diesem Jahr das Ausbildungsniveau zu reduzieren oder ganz auf Ausbildung zu verzichten. Auch der Berufswahlprozess wird durch die Pandemie beeinträchtigt. Betriebe können Praktika wenn überhaupt meist nur eingeschränkt anbieten. Gleichzeitig findet Berufsberatung und -orientierung nicht wie gewohnt oder nur eingeschränkt in den Schulen und bei Veranstaltungen statt. An die Schulabsolventen gerichtet sagt Auch: „Das ist kein einfaches Jahr für den Berufseinstieg, aber wir sind gerade auch jetzt für Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung da – telefonisch, online oder per Videokonferenz.“ Zudem können Jugendliche die Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit nutzen.

Zwei Branchen verzeichnen besonders hohe Rückgänge

Die Kräftenachfrage auf Basis der gemeldeten Arbeitsstellen bleibt weiter signifikant unter Vorjahresniveau. Der Stellenbestand im Bezirk lag mit 3436 Arbeitsangeboten um 217 Offerten unter dem Vormonatswert. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bestand um 823 Stellen kräftig und nahezu über alle Wirtschaftsabschnitte hinweg. Prozentual verzeichnen insbesondere das Gastgewerbe mit minus 48,8 Prozent, der Einzelhandel mit minus 50 Prozent und der Bereich Verkehr und Lagerei mit minus 38,5 Prozent den deutlichsten Rückgang. Auch im Verarbeitenden Gewerbe (minus 13,7 Prozent) und bei der Arbeitnehmerüberlassung (minus 13,8 Prozent) ist der Bestand zum Vorjahr rückläufig. Ein Plus verzeichneten das Gesundheits- und Sozialwesen (plus 2,6 Prozent) und das Bauwesen (plus 3,6 Prozent). Regionale Arbeitgeber meldeten mit 733 neuen Stellenangeboten 217 weniger als im Dezember. Beispielsweise war im Bauwesen der Rückgang aufgrund des Wintereinbruchs mit minus 61,4 Prozent besonders kräftig. Zum Vorjahr wurden insgesamt 182 neue Stellen weniger gemeldet.

Die Daten über die Kurzarbeit werden mit einer Zeitverzögerung erhoben. Nach vorläufigen Daten zeigten im Landkreis Biberach im Januar 155 Betriebe für bis zu 2088 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Dezember umfassten die Anzeigen von 154 Betrieben bis zu 1711 Beschäftigte. Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im Januar 2481 Arbeitslose registriert. Dies sind 253 Arbeitslose mehr als im Dezember und 772 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen auf 1048 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Dezember sind dies 28 Arbeitslose mehr. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 137 Personen gestiegen.

Jobcenter vermittelt 22 Personen

Im Januar 2021 konnten 22 Arbeitsuchende (Vorjahr: 34) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden. Derzeit werden im Jobcenter 1870 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind sieben weniger als im Dezember und 57 mehr als im Vorjahr. Damit bezogen im Januar insgesamt 3822 Bürger des Landkreises Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 130 weniger als vor einem Jahr. Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 601 (Vormonat: 658) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich unterstützt der Landkreis 297 Personen (Vormonat: 322) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt.