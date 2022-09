Arbeitslosenquote im Kreis steigt auf 2,2 Prozent

Im August 2022 wurden im Landkreis Biberach 2591 Arbeitslose gezählt. Dies sind 170 mehr als im Juli (plus 7,0 Prozent), jedoch 526 weniger als vor einem Jahr (minus 16,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach verzeichnet im August einen leichten Anstieg auf 2,2 Prozent. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 2,6 Prozent, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Im August erhöht sich die Arbeitslosenquote regelmäßig, da sich viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen vorübergehend arbeitslos melden. Nach wie vor weist der Landkreis Biberach die niedrigste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Gefolgt wird der Landkreis Biberach vom Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Ravensburg mit einer Arbeitslosenquote von jeweils 2,5 Prozent.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, welche überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im August 1542 Arbeitslose registriert. Dies sind 137 Personen mehr als im Juli (plus 9,8 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 207 verringert (minus 11,8 Prozent).

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen im August auf 1049 Personen gestiegen. Dies sind 33 Arbeitslose mehr als im Juli (plus 3,2 Prozent). Im Vergleich zum August 2021 ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 319 Personen gesunken (minus 23,3 Prozent). Von Januar bis August konnten 315 (Vorjahr: 347) Personen mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden.

Seit dem 1. Juni werden Vertriebene aus der Ukraine durch das Jobcenter betreut und können Arbeitslosengeld II erhalten. Die Zuzüge der Vertriebenen wirken sich auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aus, die Leistungen vom Jobcenter erhalten. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Biberach stieg im August auf 2180 Bedarfsgemeinschaften. Dies sind 80 mehr als im Vormonat und 261 mehr als im Vorjahr. Damit bezogen im August 2022 insgesamt 4574 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Biberach Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 150 Personen mehr als im Juli und 663 mehr als vor einem Jahr.