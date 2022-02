Arbeitslosenquote im Kreis Biberach weiterhin am niedrigsten

Im Landkreis Biberach ist die Arbeitslosenquote von 2,1 auf 2,2 Prozent gestiegen. „Damit hielt Biberach auch zu Jahresbeginn die Spitzenposition unter den baden-württembergischen Kreisen“, erläutert Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Im Jahr zuvor lag die Quote im Landkreis Biberach bei 2,9 Prozent.

Mit 2634 Frauen und Männern waren 171 oder 6,9 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1569 Menschen (plus 185), das Jobcenter des Landkreises Biberach 1065 Frauen und Männer (minus 14).

Die Arbeitslosenquote im gesamten Ulmer Agenturbezirk nahm im Januar um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent (Vorjahr: 3,5) zu. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Januar üblich. Saisonale Effekte wie vorübergehende Freistellungen in witterungsabhängigen Branchen oder zum Jahreswechsel endende Arbeitsverträge sind Gründe dafür. Insgesamt ist der Anstieg heuer vergleichsweise moderat ausgefallen“, berichtet Auch.

Am regionalen Stellenmarkt nahm die Kräftenachfrage etwas ab. „Wie zu Jahresbeginn üblich wurden weniger neue Stellen gemeldet als im Dezember“, sagt Auch. Auch die Gesamtzahl offener Stellen ging gegenüber dem Vormonat etwas zurück, blieb aber deutlich über dem Vorjahreswert. Regionale Arbeitgeber meldeten im Januar 1088 neue Stellenangebote, das waren 265 weniger als im Dezember, jedoch 355 mehr als vor einem Jahr. Der Stellenbestand zählte im Januar 4942 Arbeitsangebote. Rückläufig war die Arbeitskräftenachfrage im Januar insbesondere im Bereich Verkehr und Lagerei, im Gastgewerbe, im Baugewerbe und bei den Personaldienstleistungen. Zugenommen hat der Rückläufig war die Arbeitskräftenachfrage im Januar insbesondere im Bereich Verkehr und Lagerei, im Gastgewerbe, im Baugewerbe und bei den Personaldienstleistungen. Zugenommen hat der Stellenbestand vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen.

In puncto Kurzarbeit lagen sowohl die Zahl der anzeigenden Betriebe wie auch die in den Anzeigen angegebenen Beschäftigten deutlich unter dem Wert des Vormonats, wenn auch noch auf erhöhtem Niveau. Im Januar zeigten hauptsächlich Betriebe aus dem Dienstleistungssektor Kurzarbeit an, darunter vor allem das Gastgewerbe, aber auch die Reise- und Tourismusbranche, körpernahe Dienstleistungen und der Non-Food-Einzelhandel.