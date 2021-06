Arbeitslosenquote im Kreis Biberach verharrt bei 2,6 Prozent

Im Landkreis Biberach liegt die Arbeitslosenquote wie schon im März und April weiterhin bei 2,6 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 2,7 Prozent. Damit weist der Landkreis nach wie vor die niedrigste Quote im Land auf. Es folgt der Alb-Donau-Kreis mit 2,9 Prozent.

Mit 3083 Frauen und Männern waren 19 Menschen weniger arbeitslos als im April und 145 weniger als vor einem Jahr. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 1797 Menschen (minus 107), das Jobcenter des Landkreises Biberach 1286 Frauen und Männer (plus 88).

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Mai liegen bis zum 25. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Landkreis Biberach 18 Betriebe für bis zu 136 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im April waren es 15 Betriebe, die für bis zu 165 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu dem auch der Landkreis Biberach gehört, sank die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat von 3,2 auf 3,1. ,„Der Trend scheint intakt zu sein, die Arbeitslosigkeit sank den vierten Monat in Folge. Ich gehe davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen weiter schrittweise erholen wird. Jedoch kann an die Fortschritte, die in den letzten Jahren bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit erzielt wurden, unter den aktuellen Bedingungen leider nicht angeknüpft werden“, kommentiert Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.

Der Zugang von Arbeitsstellen zog im Vormonatsvergleich wieder an. Insgesamt gingen im Mai 1303 Stellenneumeldungen ein, 96 mehr als im April. Der Stellenbestand kletterte auf 4307 offene Angebote. Dazu Mathias Auch: „Trotz noch immer bestehender Einschränkungen in vielen Branchen zieht die Arbeitskräftenachfrage an. Das betrifft vor allem viele Industrie- und Handwerksbetriebe. Erste positive Impulse zeigen sich auch wieder im Handel.“

Während die Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) erneut zurückging, stieg sie in der Grundsicherung (Jobcenter) weiter an, wenngleich sich die Zunahme am aktuellen Rand abschwächte. Bei der Agentur für Arbeit Ulm waren 5415 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 419 weniger als im April und 812 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Bei den Jobcentern im Ulmer Agenturbezirk stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um weitere 126 Personen auf 4040 an. Zum Vorjahr waren das 35 Frauen und Männer mehr.

Die Zahl arbeitsloser Jugendlicher und junger Erwachsener unter 25 Jahren ging im Vergleich zum Vormonat nochmals leicht zurück, um 14 Personen auf 997 Jugendliche und junge Erwachsene, zum Vorjahr waren es 322 Personen weniger. Anders zeigte sich die Entwicklung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Im Mai waren 2567 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos, das waren noch einmal 13 mehr als vor vier Wochen und 918 mehr als im Vorjahresmonat.

Ausbildungsmarkt

Die mit Corona verbundenen Unsicherheiten wirken sich auch auf den Ausbildungsmarkt aus. Erfreulich ist, dass die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in der Region unvermindert hoch ist. Coronabedingt sind die Jugendlichen jedoch deutlich schwerer zu erreichen als in den Vorjahren. Aktuell gibt es noch 1595 freie Ausbildungsstellen und 899 junge Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz über die Agentur für Arbeit Ulm suchen. Mathias Auch appelliert an die jungen Menschen, sich jetzt zu bewerben und sich nicht auf das folgende Ausbildungsjahr zu verlassen: „Im nächsten Jahr wird die Konkurrenz deutlich größer sein und die Suche nach einem Ausbildungsplatz damit schwieriger.“

Stellenmarkt

Im Vergleich zum Vormonat nahm der Stellenbestand um 234 auf 4307 offene Arbeitsangebote zu, das Vorjahr übertraf er um 630 Angebote. Der Bestand lag damit erstmals seit Krisenbeginn über dem Stand des Vorjahresmonats, erreichte aber noch nicht Vorkrisenniveau. Im aktuellen Berichtsmonat meldeten regionale Arbeitgeber mit 1303 neuen Stellenangeboten 96 mehr als im April und 515 mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Insbesondere das Verarbeitende Gewerbe, die Personaldienstleistung wie auch das Baugewerbe meldeten mehr neue Stellen.