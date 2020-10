Arbeitslosenquote im Kreis Biberach sinkt erstmals seit März

Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach wieder gesunken. 3809 Arbeitslose entsprechen einer Arbeitslosenquote von 3,2. Dies sind 103 weniger als im August und 1465 mehr als vor einem Jahr. Vor einem Monat lag die Arbeitslosenquote bei 3,3, vor einem Jahr noch bei 2,0 Prozent.

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im September liegen bis zum 24. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Landkreis Biberach 14 Betriebe für bis zu 115 Beschäftigte Kurzarbeit an. Die tatsächlich realisierte Kurzarbeit auf Kreisebene steht nun für den Monat März fest. In diesem Monat rechneten im Landkreis Biberach 583 Betriebe für 6659 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab.

Offene Stellen

Arbeitgeber im Agenturbezirk Ulm meldeten mit 1076 neuen Stellenangeboten ebenso viele wie im Vormonat. Bedarf meldeten neben den Personaldienstleistern vor allem der Einzelhandel, das Baugewerbe und der Öffentliche Dienst. Der Stellenbestand lag mit 3601 Arbeitsangeboten um 68 Offerten über dem Vormonatswert.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im September 2627 Arbeitslose registriert. Dies sind 73 Arbeitslose weniger als im August und 1272 mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen auf 1182 Personen gesunken. Im Vergleich der Werte zum August sind dies 30 Arbeitslose weniger. Zum September des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 193 Personen gestiegen.

Jobcenter betreut 1991 Bedarfsgemeinschaften

Seit Jahresbeginn wurden 383 Arbeitsuchende (Vorjahr: 618) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt. Im September wurden 112 Integrationen gezählt. Im Vorjahr 2019 waren es noch 140 Integrationen.

Derzeit werden im Jobcenter 1991 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 86 weniger als im August und 76 mehr als im Vorjahr. Damit bezogen im September 2020 insgesamt 4092 und Bürger des Landkreises Biberach Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 136 weniger als vor einem Jahr.

Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 484 (Vormonat: 541) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 345 Personen (Vormonat: 250) durch sozial flankierende Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützt.