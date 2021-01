Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 2,7 Prozent

Der Arbeitsmarkt zeigt sich im Dezember robust. Im Landkreis Biberach blieb Arbeitslosenquote unverändert bei 2,7 Prozent, teilt die Arbeitsagentur in Ulm mit. Das ist die niedrigste Quote unter den Kreisen in Baden-Württemberg und weiterhin die einzige im Land unter der Drei-Prozent-Marke. Zum Vorjahr sind das 0,7 Prozentpunkte mehr. Als einziger Kreis im Agenturbezirk stieg die Arbeitslosigkeit gering an.

Mit 3248 Frauen und Männern waren 22 oder 0,7 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor vier Wochen. Die Agentur für Arbeit in Biberach betreute 2228 Menschen (plus 13). Das Jobcenter des Landkreises Biberach betreute 1 020 Frauen und Männer (plus 9).

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Dezember liegen bis zum 28. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Landkreis Biberach 118 Betriebe für bis zu 1479 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im November waren es 169 Betriebe, die für bis zu 2334 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu der außer dem Kreis Biberach der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm gehören, sank die Arbeitslosigkeit zum Jahresende den dritten Monat in Folge. 9939 Menschen waren im Dezember arbeitslos, 24 oder 0,2 Prozent weniger als im November. Der Vorjahresabstand lag mit plus 34,1 Prozent erwartungsgemäß hoch, verringerte sich aber ebenfalls das dritte Mal in Folge auf nunmehr 2525 Frauen und Männer. Die Arbeitslosenquote blieb im Ulmer Agenturbezirk mit 3,2 Prozent gleich zum Vormonat, zum Vorjahr sind es 0,8 Prozentpunkte mehr. „Anders als im Dezember üblich, ist die Arbeitslosigkeit gesunken“, berichtet Christine Landskron-Rieger, Geschäftsführerin operativ bei der Agentur. „Viele Betriebe und Unternehmen nutzen seit Beginn des Lockdown Light wieder verstärkt die Möglichkeit zur Kurzarbeit, um das eigene Personal zu halten.“