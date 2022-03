Arbeitskräftenachfrage in der Region steigt weiter an

Im Landkreis Biberach liegt die Arbeitslosenquote wie einen Monat zuvor bei 2,1 Prozent. „Das ist auch im März der Spitzenwert unter den baden-württembergischen Kreisen“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Ein Jahr zuvor lag die Quote bei 2,6 Prozent.

Mit 2489 Frauen und Männern waren 76 Menschen weniger arbeitslos als vor vier Wochen und 584 weniger als vor einem Jahr. Die Agentur für Arbeit in Biberach, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im März 1448 Menschen (minus 64) registriert. Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen von 1053 auf 1041 Personen gesunken.

Zweitbester März seit 15 Jahren

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm sank die Arbeitslosenquote von 2,5 auf 2,4 Prozent zurück, vor einem Jahr lag sie bei 3,2 Prozent. „In den vergangenen 15 Jahren gab es in einem März nur im Jahr 2019 weniger Arbeitslose“, so der Agenturleiter.

Die Arbeitskräftenachfrage auf Basis der gemeldeten Stellen stieg im März weiter an, die Zahl der neu gemeldeten Stellenangebote ging jedoch deutlich zurück. „Nach einem überdurchschnittlich starken Februar war der Zugang an neu gemeldeten Arbeitsstellen im März rückläufig. Doch insgesamt betrachtet ist der Personalbedarf im Agenturbezirk weiterhin sehr hoch“, so Auch.

Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine bringe Unsicherheiten und Risiken für Betriebe und Arbeitsmarkt mit sich, was sich allerdings in den aktuellen Zahlen nicht widerspiegelt. Für geflüchtete Menschen aus der Ukraine bietet die Agentur für Arbeit Ulm Hilfestellung bei Fragen zu Arbeit und Ausbildung an. „Es liegt nahe, dass nach der Flucht die Arbeitssuche nicht oberste Priorität hat. Doch wird sich vielen Geflüchteten die Frage nach einer Erwerbstätigkeit früher oder später stellen“, so Auch. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten von der zuständigen Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel, mit dem in der Regel eine Erwerbstätigkeit gestattet ist. Damit einher geht der Zugang zu den Leistungen und Förderinstrumenten der Arbeitslosenversicherung.

Kräftenachfrage auf sehr hohem Niveau

Auf Basis aller gemeldeten Arbeitsstellen war die Kräftenachfrage auf sehr hohem Niveau. Der Stellenbestand kletterte auf 5707 Arbeitsangebote und somit um 325 Stellen gegenüber dem Februar und um 1766 zum Vorjahr. Die meisten offenen Stellen gab es neben den Personaldienstleistungen im Verarbeitenden Gewerbe, im Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen. Auch im Bau- und im Gastgewerbe waren viele Stellen vakant. Regionale Arbeitgeber meldeten 1451 Stellenangebote neu, das waren 407 weniger als im Februar und 73 mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat gingen vor allem von den Personaldienstleistungen, den Öffentlichen Verwaltungen, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Baugewerbe weniger Stellenneumeldungen ein.