Arbeitseinsätze helfen Schülern bei Vorbereitung auf Beruf

Mit Arbeitseinsätzen haben die Schüler der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) in den vergangenen Monaten Einblick in die Arbeitswelt gewonnen. Die BVE bereitet Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ oder „Geistige Entwicklung“ in Kooperation mit der Matthias-Erzberger-Schule und der Schwarzbach Schule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vor.

Bei ausgewählten Arbeitseinsätzen lernen die Schüler viele wichtige Bereiche kennen, die sie für ihre selbständige Entwicklung und eigenverantwortliches Handeln benötigen. Ziel solcher Einsätze sei es, ihnen den Arbeitsalltag bewusst näher zu bringen und sie mit den erforderlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten in einem Betrieb vertraut zu machen, heißt es in der Pressemitteilung der Schwarzbach-Schule.

In diesem Schuljahr übernahmen die Schüler die Bewirtung bei einer Feier und konnten so ihre ersten Erfahrungen in dem Bereich sammeln. Das Bereitstellen und Servieren von Getränken sowie das Bedienen der Gäste stand dabei im Vordergrund. „Freundliches Auftreten und offenes Zugehen auf Menschen und das vorausschauende und reibungslose Arbeiten stellte durchaus eine Herausforderung für die jungen Leute dar, die sie aber gut bewältigten“, heißt es von Seiten der Schule.

Ein weiterer Arbeitseinsatz fand auf dem Bouleplatz am Kinderspielplatz in Mettenberg statt. Mit Hacken und Spaten beseitigten die Schüler das Unkraut und machten den Bouleplatz wieder bespielbar. Das Arbeiten erforderten starken körperlichen Einsatz und Durchhaltevermögen. Die Lehrer unterstützten die Schüler individuell bei ihren Einsätzen.

„Beide Arbeitsaufträge stärkten und motivierten die Schüler in ihren Kompetenzen, damit sie den Anforderungen, die bei einer zukünftigen Beschäftigung an sie gestellt werden, gewachsen sind“, sagt ihr Lehrer Siegfried Hecker. Damit die Schüler der BVE auch weiterhin ihre Fähigkeiten ausbauen können, sind noch viele Arbeitseinsätze in verschiedenen Bereichen erforderlich.