Arbeitsagentur informiert über Duales Studium

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Mittwoch, 27. April, ein Online-Seminar mit dem Titel „Duales Studium – Studium, Praxiserfahrung und dabei noch Geld verdienen“ an. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Gymnasien und Berufskollegs. Inhaltlich werden die wichtigsten Fragen zum Dualen Studium geklärt, beispielsweise welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welche unterschiedliche Modelle es gibt und was es beim Bewerbungsverfahren zu beachten gilt. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0731/ 160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.