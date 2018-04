Arbeit an der Servicetheke der Bücherei macht Spaß

In der vergangen Woche haben viele Biberacher Gymnasiasten ein Praktikum absolviert. Die Berufsorientierung am Gymnasium (kurz: Bogy) bietet den Schülern einen Einblick in den Arbeitsalltag unterschiedlicher Betriebe. Die beiden SZ-Praktikantinnen Benita Scheffold und Jule Ruopp haben eine Mitschülerin bei ihrer Praktikumsstelle im Medienzentrum Biberach besucht.

„Die Stadtbücherei war für mich die erste Wahl“, erzählt Carlotta Rief (15), Schülerin des Bischof-Sproll-Bildungszentrums. Sie liest und schreibt gerne, weshalb sie auf der Suche nach einem Praktikum im Fachgebiet Medien und Literatur war. Ihre Mutter machte ihr schließlich den Vorschlag, sich bei der Stadtbücherei zu bewerben. Anfangs konnte sie sich nur sehr wenig unter den Tätigkeiten einer sogenannten Fachangestellten für Medien und Informationsdienste vorstellen. „Ich wurde positiv überrascht“, berichtet Carlotta.

Ihr Arbeitstag begann täglich um 8 Uhr. Morgens sortierte sie oft zurückgegebene Bücher wieder in Regale ein. Mittags ist sie an der Servicetheke tätig, wobei ihr der direkte Kontakt zu den Kunden besonders gefällt. Neben diesen typischen Aufgaben durfte sie aber auch bei Führungen für Schulklassen dabei sein. „Ich finde alles cool hier“, sagt Carlotta glücklich. Die Mitarbeiter seien alle nett und es gebe viel Abwechslung im Arbeitsalltag. Besonders die ruhige Atmosphäre in der Bücherei schätzte sie sehr.

Bereits vor ihrem Praktikum hat die Schülerin schon einige Erfahrungen gesammelt. „Es hat richtig Spaß gemacht“, erzählt sie von dem erst kürzlich besuchten Literaturcamp. Dort habe sie gemeinsam mit Autoren wie Nadja Küchenmeister kurze Gedichte und Geschichten geschrieben.

Wie es nach dem Abitur weitergeht, weiß sie noch nicht genau. „Ich könnte mir ein Studium im Bibliothekswesen durchaus vorstellen“, meint Carlotta.