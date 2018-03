Aquaplaning: Auto überschlägt sich mehrfach

Ein 54-Jähriger ist bei einem Unfall zwischen Winterreute und Bergerhausen schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei hat sich sein Auto am Donnerstag mehrfach überschlagen.

Der Mann war in Richtung Biberach unterwegs, als er gegen 15 Uhr ohne Fremdbeteiligung ins Schleudern geriet. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und wurde total beschädigt, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus.

Unfallursache war laut Polizei Aquaplaning und eine der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen