„Apricosa“, „Black Strawberry“ oder „Märchenengel“ beim Bronner Tomatenfest entdecken

Bei Gärtnermeister Michael Schick in Achstetten-Bronnen wachsen in diesem Jahr über 1300 verschiedene Tomatensorten. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, zeigt er in der Brunnenstraße 33 eine einmalige Sammlung reifer Früchte im Tomatenrondell mit weit über 500 Sorten. Auch in diesem Jahr sind wieder über 100 Sorten neu dazu gekommen, mit so klangvollen Namen wie „Märchenfee“, „Blue Marzano“, „Moonlight Mile Pink“, „Apricosa“, „Black Strawberry“ oder „Märchenengel“. Zu besichtigen ist das Rondell jeweils von 10 bis 18 Uhr, mit fachlicher Beratung, Möglichkeit zum Samenerwerb und zur Pflanzenbestellung für die kommende Saison, heißt es in einer Ankündigung. Zudem gibt es Vorträge um 11, 12 und 14 Uhr und Gartenführungen um 13 und 15 Uhr. Um die Veranstaltung zu entzerren, bleibt das Tomatenrondell während der ganzen Folgewoche von Montag bis Donnerstag aufgebaut und wird jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr betreut.