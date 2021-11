Landrats appelliert, Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren

Landrat Heiko Schmid bezeichnet die Infektionslage im Landkreis Biberach als „dramatisch“ und appelliert in einer Pressemitteilung an die Bürgerinnen und Bürger, dazu beizutragen, dem exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen entgegenzuwirken.

Der Landkreis weise „landesweit die mit Abstand höchsten Infektionszahlen“ auf, stellt Schmid fest und warnt: „Jede und jeder kann sich überall anstecken.“ Es herrsche „ein sehr diffuses Infektionsgeschehen in allen Lebensbereichen“ und es gebe wieder mehr Ausbrüche in stationären Einrichtungen. „Wir befinden uns im exponentiellen Anstieg bei gleichzeitig noch viel zu niedriger Impfquote“, so Schmid.

„Unser Gesundheitssystem kommt bereits jetzt an seine Grenzen“

Es handle sich nicht nur um eine Pandemie der Nichtgeimpften, sondern auch die Geimpften seien zunehmend Teil des Infektionsgeschehens, weil sie das Virus weitergeben und auch erkranken könnten. Landesweit liege die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Geimpften (Stand 9. November) bei 52,6 und bei den Nichtgeimpften bei 755,7.

„Unser Gesundheitssystem kommt bereits jetzt an seine Grenzen“, so Schmid. Am Dienstag habe das Kreisgesundheitsamt beispielsweise die Meldung einer Corona-Schwerpunktpraxis erhalten, dass diese quasi „am Ende“ sei und den Nachfragen nach Abstrichen und Impfungen nicht mehr nachkommen könne.

Landrat Heiko Schmid: „Uns stehen sehr schwierige Wochen bevor.“ (Foto: Simon Gallus/Landratsamt)

„Wir wissen alle, dass wir das Infektionsgeschehen nur mit drastischen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung stoppen können. Wir wissen auch, dass alles, was wir heute dafür tun, erst in einigen Wochen eine positive Wirkung auf das Gesundheitssystem erzielen wird“, so Schmid weiter.

„Uns stehen sehr schwierige Wochen bevor“, prognostiziert Schmid und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die Kontakte auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren: „Überlegen Sie bei allem – muss das sein? Denken Sie an Ihre Angehörigen, an Menschen, die krank sind oder eine Behinderung haben, deren Immunsystem geschwächt ist und an Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Denken Sie an die vielen erschöpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Praxen, Kliniken und Einrichtungen. Sagen Sie nicht notwendige Besuche ab, erledigen Sie Sitzungen, Besprechungen digital.“

Ganz große Sorgen macht sich Schmid um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheime. Ein aktueller Ausbruch in einer Einrichtung der Behindertenhilfe zeige, was es bedeutet, wenn in einer Einrichtung mit schwerstbehinderten Menschen das Virus zirkuliert. Schmids Bitte an alle Besucher und Mitarbeiter solcher Einrichtungen: „Lassen Sie sich impfen und testen Sie sich vor dem Besuch auch dann, wenn Sie geimpft sind.“

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bittet der Landrat, auch während des Unterrichts und noch bereits vor einer Entscheidung in Stuttgart eine Maske zu tragen. „Es ist in Anbetracht der Lage mehr als klug.“