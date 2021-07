Appell des Landrats: Impfen gegen die vierte Welle

Vor-Ort-Impfaktionen finden wie folgt statt: am 24. Juli in Biberach von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Bibercenter, von 14 bis 16 Uhr am Stadtteilhaus Gaisental und von 16.30 bis 19.30 Uhr am Stadion; am 30. Juli in Ochsenhausen bei Edeka Hoffmann von 15 bis 18 Uhr; am 31. Juli in Laupheim auf dem Globus Parkplatz von 10 bis 14 Uhr und im Mobi-Park von 15 bis 17 Uhr; in Kürnbach vor dem Freilichtmuseum am 1. und am 8. August, jeweils von 11.30 bis 14 Uhr.