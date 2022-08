Apotheker schlagen Alarm: Diese Medikamente fehlen zurzeit

Wer zurzeit ein krankes Kind mit Fieber zu Hause hat, hat es bereits gemerkt: Einzelne Medikamente sind gerade schwer zu bekommen. Vor allem Fiebersäfte mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol sind Mangelware. Aber woher kommt das? Eine Ursachensuche.

Apotheker Günther Allmann von der Allmanschen Apotheke in Biberach kann es gar nicht glauben. „Das sind eigentlich Standard-Medikamente“, erklärt er. „Die haben noch nie gefehlt.“ Jetzt allerdings schon: Fiebersäfte kann er gerade nicht bestellen. „Ich habe bereits im Frühjahr eine Bestellung für den Winter aufgegeben, die normalerweise im September eintrifft“, erzählt er. Grippemedikamente, Schmerzmittel und ähnliches stehen darauf. „Jetzt sind die Fiebersäfte aber gestrichen worden – sie sind nicht lieferbar.“

Der Medikamentenmangel ist nichts Neues, damit kämpfen wir schon seit Jahren. Frank Eickmann

Auch der Ulmer Hersteller Ratiopharm bestätigt den Mangel. Neben Fiebersäften sind auch Zäpfchen, Brausetabletten und Nasenspray für Kinder derzeit nicht verfügbar. „Aufgrund eingeschränkter oder fehlender Lagerbestände kann es derzeit zu Lieferausfällen, -verzögerungen oder Teillieferungen kommen“, teilt die Pressestelle auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Welchen Ursprung diese Situation hat, ist allerdings nicht so einfach zu beantworten. Frank Eickmann, stellvertretender Geschäftsführer und Pressesprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, sagt aber auch: „Der Medikamentenmangel ist nichts Neues, damit kämpfen wir schon seit Jahren.“ Zwar seien immer unterschiedliche Arzneien betroffen, dennoch sei es Alltag für Apotheker, einen gewissen Mangel zu verwalten. Welche Medikamente gerade rar sind, lässt sich auch auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nachlesen – etwa 100 Einträge gibt es dort aktuell.

Pandemie, Krieg und Unwetter bedrohen Lieferketten

Ein großes Thema sei die Abhängigkeit von China und Indien. „Hier in Deutschland werden zwar einige Medikamente hergestellt – beispielsweise von Ratiopharm in Ulm – aber der Wirkstoff kommt aus Asien“, erklärt Eickmann. Sobald diese Lieferkette gestört werde, habe ganz Europa ein Problem. Und Störungsmöglichkeiten gebe es gerade viele: die Pandemie führe zu Ausfällen beim Personal, der Ukraine-Krieg bedrohe die Seewege, politische Turbulenzen oder Unwetter würden ihr Übriges tun. „Die Lieferketten sind einfach nicht gewährleistet, das ist das entscheidende Problem.“ Auch die Firma Ratiopharm bestätigt das: „Zum einen gibt es einen stark erhöhten Bedarf im Markt, etwa bei Erkältungspräparaten. Gleichzeitig verstärken Lieferverzögerungen unserer Wirkstoffhersteller die generell angespannte Lage.“

Ein weiteres Problem sind die Preise, zu denen Medikamente in Deutschland verkauft werden. „Die sind gesetzlich geregelt – was grundsätzlich sehr gut ist und einige Vorteile hat“, erklärt Eickmann. Im Vergleich zu Nachbarländern könne das aber auch zu Schwierigkeiten führen. „Frankreich beispielsweise hat keine Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, wir aber schon“, sagt er. Auch Hersteller werden dort anders besteuert. Bedeutet: Mit Medikamenten lässt sich dort mehr Geld verdienen. „Das ist eben der globale Markt – die Hersteller bringen ihre Produkte dorthin, wo sie damit auch Geld verdienen.“

Schwer abzuschätzen, wann Medikamente wieder verfügbar sind

Wie lässt sich diese Situation nun also lösen? Der Landesapothekerverband hat eine klare Forderung an die Politik: „Wir müssen mehr Wirkstoffe in Europa produzieren“, sagt Eickmann. Das bedeute allerdings, Chemieindustrie zuzulassen und gegebenenfalls zu subventionieren. „Natürlich sind die europäischen Standards ganz anders, auch was die Personalbedingungen angeht, aber da müsste man eben mit Subventionen oder ähnlichem politisch gegensteuern.“ Antibiotika beispielsweise seien heutzutage unverzichtbar. „Und dennoch gibt es in ganz Europa keinen Hersteller, der diese Wirkstoffe produziert“, erklärt Eickmann. Auch dort herrsche die totale Abhängigkeit. Zudem müssten dafür auch Staaten zusammenarbeiten und entsprechende Abkommen ausarbeiten. „Die Verteilung von Medikamenten muss so sein, dass überall Patienten versorgt werden können.“

Wann Fiebersäfte, Zäpfchen und Brausetabletten wieder verfügbar sind, ist derzeit schwer abzuschätzen. Auch Ratiopharm kann dazu keine Angaben machen. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Produkte wieder zur Verfügung zu stellen. Aber: „Insbesondere die Lieferketten-Problematik ist systembedingt und seit Jahren Teil unserer politischen Agenda. Während der Corona-Jahre haben rückläufige Nachfragen die Auswirkungen des hohen Kostendrucks und labiler Lieferketten vorübergehend kaschiert. Nun werden diese Problematiken mehr denn je spürbar“, heißt es aus der Pressestelle.

Gerade für Familien mit kleinen Kindern ist das im Moment natürlich eine schlimme Situation. Günther Allmann

Akut rät Frank Eickmann betroffenen Familien vor allem die Rücksprache mit ihrem Arzt oder Apotheker. „Die Patienten haben Angst oder sind verärgert, das können wir absolut verstehen“, sagt er. Seinen Ärger in der Apotheke loszuwerden, bringe aber nichts. „Wir geben alles ab, was wir haben. Aber manchmal müssen wir eben andere Lösungen suchen.“ Denn die gebe es in der Regel auch: Zwar seien Fiebersäfte am beliebtesten, aber es gebe auch andere Möglichkeiten, zu helfen.

„Gerade für Familien mit kleinen Kindern ist das im Moment natürlich eine schlimme Situation“, sagt Apotheker Günther Allmann. Theoretisch können Apotheker auch selbst Fiebersäfte herstellen. „Solche Mengen schaffen wir aber nicht“, sagt er. Sowohl zeitlich, als auch finanziell und personell lohne sich der Aufwand nicht. Und er mahnt auch: „Generell sollten Fiebersäfte nicht zu schnell gegeben werden. Das Fieber hat eine Funktion im Körper, solange es nicht zu hoch ist, kann man die Situation beobachten.“ Das sei nur ein schwacher Trost. „Sobald natürlich Schmerzen im Spiel sind oder die Kinder leiden, ist das etwas anderes.“

Allmann hofft, dass sich der Mangel – gerade mit Blick auf die Erkältungszeit im Herbst – schnell wieder legt. „Das ist Wahnsinn. Wir brauchen diese Medikamente“, sagt der Apotheker. „Das sind Allerwelts-Arzneien. Es kann nicht sein, dass die fehlen.“