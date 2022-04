AOK unterstützt Projekte in der Suchtprävention im Landkreis

oder per Mail an

Seit dem Jahr 2010 gibt es eine kommunale Suchtbeauftragte im Landkreis Biberach. Von Anfang an unterstützt die AOK die Umsetzung von Projekten in der Suchtprävention. Dieses Jahr erhält der Landkreis eine Fördersumme von 6112 Euro, wie das Landratsamt Biberach mitteilt. Mit dem Geld können Projekte und Programme durch die kommunale Suchtbeauftragte im Landkreis Biberach umgesetzt werden. Zur Übergabe der Fördermittel kamen nun Landrat Dr. Heiko Schmid mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der AOK Ulm Biberach, Jürgen Weber und weiteren Mitarbeitenden zusammen.

Im Gespräch betonte Landrat Heiko Schmid: „In diesen permanent herausfordernden Zeiten ist es wichtig, auch kleine Zeichen zu setzen. Gerade im Suchtbereich sind die Herausforderungen mit der Pandemie nicht kleiner geworden. Hier gibt es einen Bedarf, und ich bin froh, dass die AOK weiterhin Projekte in der Suchtprävention bei uns im Landkreis unterstützt.“

In der Aktionswoche Alkohol vom 14. bis zum 22. Mai finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Die Aktionswoche stellt in diesem Jahr die Arbeit der Selbsthilfegruppen in den Fokus. Im Seminar MOVE (Motivierende Kurzintervention bei konsumierenden Jugendlichen) vertiefen Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten ihre Kompetenzen in einem Gesprächsführungsseminar. Das Seminar findet vom 19. bis zum 21. Mai statt.

In der Förderungsrunde im Mai beim Projekt „KOMM vor Ort“ können Schulen, Vereine, aber auch Initiativgruppen Projekte im Bereich Suchtprävention und Gewaltprävention und im Bereich Jugendschutz gefördert bekommen. Anträge können ab sofort gestellt werden. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Ein weiteres wichtiges Element ist der digitale Elternabend zur Medienkompetenz von Jugendlichen mit Clemens Beisel. Der kann das ganze Jahr über von Schulen im Landkreis gebucht werden.