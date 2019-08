AOK Ulm-Biberach zeichnet Azubi-Jahrgang aus

Die AOK Ulm-Biberach hat fünf Mitglieder des Azubi-Jahrgangs 2019 bei einer Feierstunde für ihre herausragenden Leistungen bei den Prüfungen geehrt. Darunter auch drei frisch gebackene Sozialversicherungsfachangestellte (Sofas).

Ein Dutzend ehemalige Azubis stießen bei einer kleinen Feierstunde auf den erfolgreichen Abschluss der Prüfungen und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts an. Alle Auszubildenden des Jahrgangs 2019 wurden von der AOK übernommen und erhielten bei dem Treffen ihre Arbeitsverträge von Ausbildungsleiter Paulo Coelho.

AOK-Geschäftsführerin Sabine Schwenk hob fünf Absolventen wegen ihrer Leistungen besonders hervor. Sandra Ruf, die als Sozialversicherungsfachangestellte nun im Bereich Pflege in Biberach arbeitet, wurde mit der Note 1,2 in der mündlichen Prüfung und einer Gesamtnote von 1,8 Jahrgangsbeste. Jonas Müller, der seine neue Aufgabe im Service-Center der AOK in Ulm gefunden hat, und Muhammed Ali Yilmaz, der sich zum Kaufmann für Dialogmarketing ausbilden ließ, können auf eine Gesamtnote von 1,9 stolz sein.

„Ganz besonders beeindruckt mich Myssar Issa“, sagte Sabine Schwenk, nachdem sie dem Absolventen die Blumen überreicht hatte. „Im Sommer 2014 kam Myssar von Syrien nach Deutschland und nun hat er seine zweijährige Berufsqualifizierung Krankenversicherung mit der Note 2 abgeschlossen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es wäre, wenn ich eine solche Prüfung in irgendeiner anderen Sprache machen müsste.“ Mirjana Schary, die als Quereinsteigerin zur AOK kam und sich zur Sozialversicherungsfachangestellten ausbilden ließ, schnitt ebenfalls mit der Note 2 ab.

324 Bewerber für 17 Stellen

In wenigen Tagen beginnt bei der AOK das neue Ausbildungsjahr. „Glücklicherweise bekommen wir den Mangel an Auszubildenden noch nicht zu spüren“, sagt Ausbildungsleiter Paulo Coelho. „Wir hatten 324 Bewerbungen und konnten deshalb wie auch schon im Vorjahr alle 17 Ausbildungsplätze besetzen.“