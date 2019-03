AOK ist Lesepate der Schule im Rißtal

Die AOK Ulm-Biberach ist Lesepate der Schule im Rißtal in Biberach. Die Kinder der vierten und fünften Klasse des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums für körperliche und motorische Entwicklung (SBBZ) erhalten jeden Tag die neueste Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“. Lesen können sie die Zeitung in einer eigens eingerichteten Ecke. Oliver Fritzenschaft, Leiter des AOK-Kundencenters in Biberach und die Geschäftsführerin der SZ Biberach, Juliana Rapp, eröffneten die Leseecke zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Andreas Baur.

„Heutzutage ist es leider nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder mit der Zeitung aufwachsen“, sagt Juliana Rapp. Dabei sei das Leseverhalten der Eltern prägend für die Kinder. „Wir beginnen mit Zeitungsprojekten bereits im Kindergartenalter, um das Lesen und das Interesse am Geschehen zu fördern“, erklärt sie. Sie dankte der AOK dafür, dass sie mit den Lesepatenschaften auch Schulen unterstütze, die keine Regelschulen seien. „Ohne Ihre Hilfe wäre dieses Projekt nicht möglich“, betont Juliana Rapp.

Die Viert- und Fünftklässler beteiligen sich lebhaft am Gespräch. Sie zeigen den Besuchern stolz die Artikel, die sie ausgeschnitten haben. Außerdem erzählen sie, dass sie die Wetterberichte im Unterricht behandeln. „Wir haben gemeinsam mit den Kindern einzelne Teile der Zeitung ausgeschnitten, um sie danach zu ordnen, ob es Artikel, Grafiken oder andere Bestandteile sind“, erläutert der Klassenlehrer Christoph Wiest. So könnten die Kinder besser verstehen, wie eine Zeitung aufgebaut ist.

Oliver Fritzenschaft von der AOK freute sich, dass die Kinder so viel Spaß beim Lesen haben. „Es bereitet uns große Freude, solche Projekte zu unterstützen“, sagt er. Man könne nicht früh genug damit anfangen, Kinder an das Zeitunglesen heranzuführen. „Die Kinder können mit den Witzen oder dem Sportteil beginnen und sich dann nach und nach mit immer mehr Bereichen beschäftigen.“

„Unsere Kinder sind im Grundschulalter und werden neben dem Unterricht auch physio- und ergotherapeutisch betreut“, so der stellvertretende Schulleiter Andreas Baur. Weil die Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mitbrächten, unterscheide sich auch ihr Leseverhalten. „Manche lesen nur den Kinderteil, andere lesen verschiedenste Artikel und bringen diese miteinander in Verbindung“, sagt er. Als die Schule das Angebot für die Lesepatenschaft bekommen habe, hätten sich alle sehr gefreut. „Gerade unsere Großen sind interessiert am tagesaktuellen Geschehen“, sagte Andreas Baur.

Die Kinder lesen gerne Zeitung und haben klare Präferenzen. „Die Witze sind sehr lustig und die Artikel zum Fußball finde ich sehr spannend“, meinte Philipp Hunger. Sport ist ebenfalls eines der Lieblingsthemen von Johanna Hilbert. „Die Wetterberichte lese ich immer“, erzählt die Zwölfjährige.

„Juliana Rapp bedankte sich bei der AOK und der Schule. Sie gab den Schülern auch noch einen Tipp: „Wenn ihr in den nächsten Tagen darauf achtet, dann seht ihr bestimmt, wenn ihr in der Zeitung seid.“