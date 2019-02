AOK ist jetzt Lesepate der Matthias-Erzberger-Schule

Die AOK Ulm-Biberach übernimmt eine Lesepatenschaft für die Biberacher Matthias-Erzberger-Schule (MES). Die Lehrer und Schüler der Klassen zur Vorqualifizierung für Arbeit und Beruf (VAB) erhalten jeden Tag die neueste Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“. Diese können sie in einer eigens eingerichteten Ecke lesen. Oliver Fritzenschaft, Leiter des AOK-Kundencenters in Biberach, und SZ-Geschäftsführerin Juliana Rapp übergaben die Leseecke am Freitag an MES-Fachabteilungsleiterin Claudia Ersing-Högerle.

„Heutzutage ist Zeitunglesen in vielen Familien nicht mehr selbstverständlich“, sagt Juliana Rapp. Daher seien Projekte wie die Lesepatenschaft wichtig, um Jugendlichen einen umfassenden Einblick in Wirtschaft, Politik und Regionales zu ermöglichen. Viele junge Menschen würden sich fast ausschließlich über soziale Netzwerke informieren. Da bestehe die Gefahr, dass Inhalte nicht gründlich recherchiert seien.

Die AOK Ulm-Biberach unterstützt die Aktion gerne, sagt Oliver Fritzenschaft. „Die Lesepatenschaft ist ein wichtiger Mosaikstein in der Meinungsbildung der Schüler“, erklärt der Leiter des Kundencenters. Den Einfluss neuer Medien könne und wolle man nicht aufhalten, er solle jedoch ergänzt werden. Ziel ist es, Jugendliche Schritt für Schritt auch an Lokales und politische Themen heranzuführen.“

Die MES ist eine berufliche Schule und gehört zum Biberacher Kreisberufsschulzentrum. Sie umfasst 18 Schularten, dazu gehören VAB-Klassen. Die 16- und 17-jährigen Schüler werden dort auf das Berufsleben vorbereitet. „Wir wollen unseren Schülern Handlungskompetenzen vermitteln“, sagt Claudia Ersing-Högerle. Daher würden die Lehrer mit der Klasse interessante Artikel gemeinsame lesen und besprechen. Dabei biete das Blättern in der Zeitung einen besseren Überblick als die Suchmaschine Google. Klassenlehrerin Inge Kring verfolge zurzeit zusammen mit den Schülern die Berichterstattung zu den Kommunalwahlen. Ziel sei es dabei, die Jugendlichen zu „Wahlbürgern und nicht Wutbürgern“ zu erziehen. Zudem plane die Schule bereits das nächste Projekt: die Online-Ausgabe der SZ auf dem Tablet.