AOK bietet digitalen Service für Versicherte

Wer Unterstützung oder Beratung bei Krankenkassenfragen benötigt, kann sich nun auch online mit seinem persönlichen Ansprechpartner der AOK Ulm-Biberach treffen. Das reduziert Anfahrtszeiten und Ansteckungsrisiken, berichtet die Krankenkasse in einem Schreiben.

„Mit der AOK-Digitalberatung können wir unsere Versicherten jetzt überall da beraten, wo sie gerade sind“, erklärt Holger Klöhn, Produktmanager bei der AOK Ulm-Biberach. „Ein Besuch im Kundencenter oder der Versand von Unterlagen per Post ist nicht mehr nötig.“ Mit der Online-Beratung lassen sich viele Angebote und Funktionen einfach und sicher in Echtzeit digital abrufen und bearbeiten. „Das Anliegen kann wie gewohnt mit dem persönlichen Ansprechpartner besprochen werden, allerdings zuhause vom Sofa aus. Ausgestattet mit einem Telefon und einem internetfähigen Gerät – schon kann es losgehen“, so Klöhn. Ein Link per SMS oder E-Mail führt auf eine Web-Oberfläche, auf der sich die Teilnehmenden gemeinsam bewegen. Ab hier ist alles wie im persönlichen Gespräch. Es können Unterlagen hoch- und runtergeladen, gemeinsam ausgefüllt und unterschrieben werden, heißt es in der Mitteilung der AOK weiter.