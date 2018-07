Anwohner wollen gegen Raser vorgehen

Christiane Wetzel findet keine Ruhe. Noch immer rasen die Autofahrer an ihrem Haus in der Theodor-Heuss-Straße vorbei. Nach der Berichterstattung der SZ hatte die Stadt ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgehängt. Laut Wetzel allerdings in die falsche Richtung.

Von unserem Redaktionsmitglied Melanie Braith

In der Theodor-Heuss-Straße gilt Tempo 50. Diese Vorgabe halte aber kaum ein Autofahrer ein, klagen die Anwohner. Zwei Katzen sind bereits totgefahren worden, mehreren Menschen ist es passiert, dass ein Auto gerade noch bremsen konnte als sie über den Zebrastreifen gingen. Besonders schlimm war es in der Zeit, als eine Umleitung durch die Straße führte und den Verkehr verstärkte.

Jetzt müsste es eigentlich besser werden, dachten die Anwohner. Vor zwei Wochen hatte die Stadt die Bauarbeiten in der Bergerhauser Straße abgeschlossen. Die Umleitung, die es wegen der Arbeiten gegeben hatte, wurde aufgehoben. Endlich, so dachten die Anwohner der Theodor-Heuss-Straße, fahren die Autos wieder durch die Bergerhauser Straße und nicht mehr hier vorbei. Es wurde etwas besser, aber nicht viel.

„Es fahren jetzt zwar etwas weniger Autos, aber rasen tun sie trotzdem noch“, erzählt Christiane Wetzel. „Es ist laut und gefährlich in unserer Straße. Als Anwohner hat man wohl gar keine Rechte mehr.“ Wetzel hatte sich schon mehrmals an die Stadt gewandt, um etwas gegen den Verkehr in ihrer Straße zu erreichen. Nach einem Bericht in der Schwäbischen Zeitung wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgehängt.

„Aber das Ding hat ja mal gar nichts gebracht“, klagt Wetzel. Sie kritisiert, dass das Gerät die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen hat, die bergauf fahren. „Aber gerast wird ja den Berg hinab. Das Ding an der Stelle ist einfach lachhaft.“

Bei der Stadt kann man den Ärger der Anwohner nicht ganz nachvollziehen. „Es ist nicht so, dass in der Theoder-Heuss-Straße besonders viel gerast wird“, sagt Hubert Fesseler vom Biberacher Ordnungsamt. „Die Werte, die die Tafel anzeigt werden ja gespeichert. Wir konnten da keine Raser feststellen, die erheblich mehr als 50 gefahren sind.“ In der Theodor-Heuss-Straße sei außerdem auch schon bergab die Geschwindigkeit gemessen worden. „Dass besonders schlimm gerast wird, ist ein Subjektiver Eindruck der Anwohner“, so Fesseler. „Die Straße ist ja gut ausgebaut und es gibt Gehwege. Wir haben Straßen, da ist das Problem viel schlimmer.“

Inzwischen ist das Messgerät auch wieder abgehängt worden. Christiane Wetzel will sich jedoch nicht zufriedengeben. „Ich werde eine Unterschriftenaktion unter den Nachbarn starten. Die sind nämlich inzwischen genauso angefressen wie ich.“ Die Unterschriften wolle sie dann in den Gemeinderat geben. Auch eine Verkehrszählung kündigt Wetzel an. „Ich bin eben erst von einer Reise zurückgekehrt und habe von all dem Lärm schon wieder dringend Urlaub nötig.“