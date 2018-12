Antonia Lottner nimmt erste Hürde

Die an Nummer zwei gesetzte Antonia Lottner (TC Rot-Blau Regensburg) hat bei den 47. deutschen Tennismeisterschaft in Biberach das Viertelfinale erreicht. Auch Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) aus dem Porsche-Talent-Team Deutschland sowie Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz) und Lukas Ollert (TC Iserlohn) haben den Sprung in die Runde der letzten acht geschafft. Die Topgesetzten, Anna-Lena Friedsam und Yannick Maden (beide TEC Waldau), haben am Donnerstag ihren ersten Einsatz im Einzel.

Neun Partien der ersten Hauptfeldrunde und vier Achtelfinalpartien standen am vierten Tag der nationalen Titelkämpfe im Stützpunkt des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) auf dem vollgepackten Tagesprogramm. Für insgesamt vier gesetzte Akteure, die in der ersten Runde in den Genuss eines Freiloses kamen, war es der erste Einsatz bei der zehnten Auflage der DM in Oberschwaben. Während Romy Kölzer (RTHC Bayer Leverkusen) nach dem 3:6, 1:6 gegen Vorjahreshalbfinalistin Lara Schmidt und Stephan Hoiss (TV Reutlingen), der Lukas Ollert 4:6, 1:6 unterlag, bereits die Segel streichen mussten, meisterten Antonia Lottner und Katharina Gerlach ihre Aufgaben.

Seibolds Siegeszug geht weiter

„Ein Auftakt nach Maß, ich bin zufrieden. Es hilft natürlich, dass ich schon oft hier war, alles gut kenne und mich wohl fühle“, sagte die 20-jährige Gerlach nach dem klaren 6:3, 6:0 über Stephanie Wagner (TC 1899 BW Berlin). Im Viertelfinale bekommt es die 20-Jährige dann entweder mit der topgesetzten Anna-Lena Friedsam, die nach langer Verletzung ihr Comeback startet, oder Julia Middendorf (Tennisverein Visbek) zu tun. Die erst 15-Jährige aus dem Porsche-Junior-Team sicherte sich das Duell mit der Nummer eins des Feldes durch ein hart erkämpftes 7:5, 4:6, 6:3 über Qualifikantin Julia Thiem (GW Luitpoldpark München).

Auch Lottner gewann ihre Auftaktpartie. Die an zwei gesetzte deutsche Meisterin von 2014 hatte jedoch deutlich mehr zu kämpfen, ehe ihr 6:3, 6:2-Erfolg gegen Natalie Pröse (SC 1880 Frankfurt) feststand. In der nächsten Runde am Freitag trifft die 22-Jährige aus Düsseldorf dann entweder auf Julia Wachaczyk (TC Union Münster) oder die an sechs gesetzte Caroline Werner (TC Rüppurr), die am Donnerstag spielen.

Für ein tolles Ergebnis aus Sicht des ausrichtenden WTB sorgte Qualifikantin Emily Seibold. Die 18 Jahre alte deutsche U18-Vizemeisterin setzte ihren Siegeszug gegen Franziska König (MTTC Iphitos München) fort. Durch den 3:6, 6:2, 6:0-Erfolg zog die Stuttgarterin in die zweite Runde ein, wo sie am Donnerstag auf die an vier gesetzte Vorjahresfinalistin Katharina Hobgarski (BASF TC BW Ludwigshafen) trifft. Vorbei ist dagegen das Turnier für WTB-Kaderspielerin Anna Gabric (TEC Waldau). Die 20-Jährige, Mitglied im Porsche-Talent-Team Deutschland, scheiterte an Qualifikantin Nastasja Schunk (Manheimer TG) mit 2:6, 2:6.