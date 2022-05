Ehemaliger Biberacher Stadtrat im Alter von 71 Jahren verstorben

Im Alter von 71 Jahren ist der frühere SPD-Stadtrat Anton Nuding verstorben. Von 2004 bis 2014 gehört der Hochschulprofessor dem Gemeinderat an.

Anton Nuding sei mit seiner Souveränität ein Ruhepol im Rat gewesen, sagte der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler im Sommer 2014 bei Nudings Verabschiedung aus dem Gremium. Vor allem in seinem Fachgebiet Wasserbau brachte er sich mit seinem Fachwissen immer wieder in die Debatten ein, wenn es ums Bauen oder um Themen der Stadtentwässerung und des Hochwasserschutzes ging. Die Jahre im Gemeinderat seien für ihn „wichtig und richtig“ gewesen, sagte Anton Nuding damals. Für seine zehnjährige Gemeinderatstätigkeit verlieh im der OB die Bürgerurkunde der Stadt.

Von 1993 bis 2016 an der Hochschule Biberach

Nuding studierte Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt, wo er auch promovierte. 20 Jahre lang sammelte er Erfahrung im konstruktiven Wasserbau, der Planung von Wasserkraftanlagen und der Lösung von Aufgaben aus der Wasserwirtschaft in einem international tätigen Ingenieurbüro sowie am Lehrstuhl für Wasserbau der TU Darmstadt. Vom Sommersemester 1993 bis zum Wintersemester 2015/16 war er als Professor für das Lehrgebiet Wasserbau an der Hochschule Biberach. Außerdem war Anton Nuding von der IHK bestellter und vereidigter Sachverständiger für Konstruktiven Wasserbau und Wasserwirtschaft.

Mit seinem Fachwissen half er ab 2014 auch dem Kreissportfischereiverein (KSFV) Biberach, dessen Mitglied Anton Nuding war. Zusammen mit einem Studenten entwickelte er ein Konzept zum Neubau eines Damms für den Spitzweiher in Ringschnait. Der alte Damm war marode und drohte zu brechen und wurde ersetzt. Außerdem wurde der Weiher in der Folge zu einer ökologischen Oase umgestaltet.