„Anton“ besteht den Praxistest im Restaurant Jordanbad

Personal und Gäste ziehen eine positive Bilanz nach dem Einsatz des ersten Gastronomie-Roboters im Parkhotel und Restaurant Jordanbad. Der neue Mitarbeiter hat Interesse geweckt und steigert das Besucherelebnis, berichtet das Jordanbad in einer Mitteilung.

Seit Juni kommen Hotelgäste und Restaurantbesucher im Parkrestaurant im Jordanbad mit dem Serviceroboter in Berührung, denn ab und zu bringt Roboter „Anton“ die Getränke an den Tisch oder unterstützt das Servicepersonal beim Geschirr abtransportieren. Zudem hilft er bei Auf- und Abbauarbeiten, dient als Tragehilfe und neue Assistenz bei den gängigen Aufgaben in der Gastronomie.

Da in der Gastronomie Wirbelsäulenschäden, Bandscheibenvorfälle und Rückenschmerzen durch das Heben oder Tragen schwerer Lasten bekannte Berufskrankheiten sind, soll Anton hier für eine langfristige Erleichterung sorgen. Der Service-Roboter kann rund 400 Tischbedienungen an einem Tag übernehmen. Er hat eine Akkuleistung von zehn Stunden. Er ist in der Lage mehrere Bestellungen auf einmal mitzunehmen und hat eine maximale Traglast von 40 Kilogramm pro Tour. Seine 3D-Sensoren und Scanner verhindert Kollisionen mit Gegenständen und erwarteten Hindernissen.

Die Mensch-Technik-Interaktion im Restaurant Jordanbad und die innovative Dienstleistung wird beim derzeitigen Serviceteam und den Gästen sehr begrüßt. Dennoch sei es nicht im Sinne der Geschäfts- und Serviceleitung, Menschen durch Roboter zu ersetzen, sondern lediglich Technik zur Entlastung zur Verfügung zu stellen, schreiben die Verantwortlichen vom Jordanbad weiter. „Die Gäste erfahren durch den Service Roboter ein neues Erlebnis aber die persönliche Begegnung steht für uns immer im Vordergrund“, so Serviceleiter Fabian Fischer.