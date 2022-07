Wie anfällig bin ich für eine Corona-Infektion? DRK bietet Antikörpertest

Wer vor dem letzten Schützenfestwochenende wissen will, wie es um seine Antikörper gegen das Coronavirus bestellt ist, der kann diesen Wert bei einer Aktion des DRK Biberach am Samstag, 23. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Biberacher Viehmarktplatz testen lassen. Bereits vergangenen Samstag gab es dieses Angebot. Es kostet 20 Euro pro Person.

Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat oder/und sich gegen das Virus hat impfen lassen, bildet Antikörper. Mit der Zeit nimmt deren Konzentration im Blut aber wieder ab. Gleichzeitig nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine Infektion mit einem schwereren Verlauf zu bekommen, wieder zu. In diesem Fall kann möglicherweise eine erneute Impfung ratsam sein.

Wert ab 1000 ist ideal

Bereits vergangenen Samstag hat das DRK den Antikörpertest auf dem Viehmarkt angeboten und die Resonanz darauf war groß. Die gesamte Prozedur nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. Zunächst piksen die DRK-Mitarbeiter die zu testende Person in eine Fingerkuppe, um an einige Tropfen Blut zu gelangen. Diese werden auf einen Teststreifen geträufelt, ähnlich einem Corona-Test. Dieser Teststreifen wird dann in ein spezielles Messgerät geschoben, wo der eingelesen und der sogenannte BAU/ml-Wert (Binding Antibody Units), also die Konzentration der neutralisierenden Antikörper im Blut gemessen wird.

„Dieser Wert, auch als Titer bezeichnet, sollte im Idealfall höher als 1000 liegen, dann hat man eigentlich einen guten Schutz gegen einen schweren Verlauf der Infektion“, sagt Dr. Jobst Isbary. Er warnt allerdings gleichzeitig vor zu viel Sorglosigkeit, beispielsweise beim Feiern mit vielen Menschen auf dem Schützenfest. „Selbst wenn der Titer bei 1000 oder weit darüber liegt, ist eine Infektion prinzipiell trotzdem möglich. Sie fällt dann aber möglicherweise sehr viel schwächer aus.“ Einen gewissen Abstand zu halten, sei deshalb auch auf dem Schützenfest sicher sinnvoll.

Hier besteht die Möglichkeit zum Test

Wer einen sehr niedrigen Antikörperwert hat, für den besteht die Möglichkeit, sich am Samstag auf dem Viehmarktplatz auch gleich kostenlos impfen zu lassen. Dem voraus geht aber zunächst ein Beratungsgespräch mit einem Arzt. Dass die Nachfrage nach dem Antikörpertest am vergangenen Samstag so hoch war, freut Michael Mutschler, Geschäftsführer beim DRK-Kreisverband. „Wir hatten die Möglichkeit dazu bisher nicht, haben uns aber schon länger mit der Sache beschäftigt und uns nun entschlossen, ein entsprechendes Testgerät anzuschaffen.“

Wer an diesem Samstag keine Zeit hat, den Antikörpertest zu machen, hat die Gelegenheit künftig auch dienstags und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr im Impfstützpunkt Biberach in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle (BSZ).