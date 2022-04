Anregungen für Säuglinge und Eltern

Im nächsten PEKiP-Kurs für Mütter und Väter mit ihren von Januar bis Februar 2022 geborenen Babys soll es noch freie Plätze geben, teilt die Familien-Bildungsstätte mit. Das Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) ist ein staatlich anerkanntes Erwachsenenbildungsprogramm, das junge Eltern im Umgang mit ihrem Kind im ersten Lebensjahr unterstützen und begleiten will. Der elfwöchige PEKiP-Kurs startet am Dienstag, 26. April, jeweils von 9 bis 10.15 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus und wird von Martina Stehle, Erzieherin und PEKiP-Gruppenleiterin geleitet. Anmeldung unter Telefon 07351 / 7 56 88 oder per E-Mail: info@fbs-biberach.de