Anne Holz übergibt Vorsitz an ihren Sohn Alexander

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Mettenberg hat es einige Veränderungen im Vorstand gegeben. Die größte Veränderung gab es an der Vereinsspitze, denn die langjährige Vorsitzende Anne Holz gab ihr Amt ab. Der Vereinsvorsitz bleibt trotzdem in der Familie. Ihr Sohn Alexander Holz wurde zum Nachfolger gewählt.

Barbara Schlanser wechselte nach sechs Jahren als Schriftführerin in den Vorstand des Fördervereins. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Franziska Hölz gewählt. Auch Kassier Markus Buck stellte sich nach sechs Jahren nicht mehr zu Wahl. Ihm folgt Achim Müller.

Alexander Holz teilt sich den Vorstandsposten künftig mit Simon Steinle, dem bisherigen stellvertrezenden Vorsitzenden. Für Steinle rückt der bisherige Vertreter der Aktiven Stefan Längst in den Vorstand nach. Sein Amt übernimmt künftig Sabine Zaune. Ortsvorsteher Alexander Wachter sagte, dass er sich auf den Musikverein immer verlassen könne und bedankte sich bei Anne Holz mit einem kleinen Präsent für deren engagierte Arbeit. Vom Musikverein erhielt die scheidende Vorsitzende einen Apfelbaum, der stellvertretend für ihre Amtszeit steht. Unter ihrem Vorsitz konnten die Leittriebe Jugend, Musikkapelle und Veranstaltungen wachsen und gedeihen.

Dass der Verein sehr gut aufgestellt ist, konnte man in den Berichten der verschiedenen Verantwortlichen entnehmen. Höhepunkt des Vereinsjahrs war die Konzertreise nach Spanien. Kassier Markus Buck zeigte sich zufrieden mit dem Kassenstand. Zwar musste man ein leichtes Minus verbuchen, doch dies ist auf den Ausfall des Gartenfeste und die Ausgaben für die Spanienreise zurückzuführen.

Dirigent Thomas Buse ehrte Josef Wenger, Iris Burkhardt, Karina Schlanser und Jutta Math für vorbildlichen Probenbesuch. Den Registerpokal für den besten Probenbesuch erhielten die Hörner. Von der musikalischen Früherziehung bis hin zur Jugendkapelle musizieren 92 Kinder und Jugendliche im Musikverein Mettenberg. Besonders erfreulich waren die Ergebnisse der Mettenberger Solo- und Ensembleteilnehmer sowie der Jugendkapelle beim Kreisjugendmusiktag in Mettenberg.

Karl Lamp vom Blasmusikkreisverband Biberach bedankte sich bei Anne Holz mit einem Blumenstrauß. Er ehrte einige Musiker für langjährige Vereinstreue. Für zehn Jahre aktives Musizieren erhielten Luka Petkovic, Dominik Mangesius, Jonas Maurer, Petra Längst, Ursula Gläsel und Stephanie Wolf die Ehrennadel des Blasmusikverbands in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Musizieren erhielt Franziska Hölz. Seit 30 Jahren aktiv ist Martina Schuler, die dafür die Ehrennadel in Gold mit Urkunde erhielt. Jutta Math erhielt für 40 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Diamant mit Urkunde. Auf zehn Jahre Dirigententätigkeit in der Blasmusik kann Thomas Buse zurückblicken. Er erhielt hierfür die Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde.

Im August feiert der Musikverein Mettenberg sein 50. Barabeiner Gartenfest auf Schlansers Hof. Als Dank für die jahrzehntelange Gastfreundschaft wurden Anneliese und Alfred Schlanser zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins ernannt.