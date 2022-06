Anna Trützschler sichert sich DM-Titel

Die Triathletin Anna Trützschler von der TG Biberach hat sich bei den „Finals – Berlin 2022“ den deutschen Meistertitel im Sprintwettbewerb (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) in der Altersklasse 20 geholt. Sie erzielte dabei laut TG-Mitteilung die schnellste Schwimm- und Laufzeit aller Frauen sowie der zweitschnellste Radzeit. Am Ende kam sie mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:07:17 Stunden ins Ziel.

Bereits um 7.30 Uhr erfolgte der Schwimmstart im Wannsee. Die Radstrecke führte über die Havelchaussee, am Glockenturm drehten dann alle Teilnehmer bei bereits am Morgen extrem schwülen Bedingungen ihre Laufrunden rund um das Berliner Olympiastadion und den Olympischen Platz.

Am Ende verwies Anna Trützschler letztlich Victoria Wiegmann (Team Bad Orb - Gesund im Spessart/1:09:45 Stunden) auf Platz zwei. Entsprechend zufrieden verfolgte sie im Anschluss das Rennen der 1. Triathlon-Bundesliga in Berlin, bei dem ihre Schwester Ursula Trützschler am Start war.