Anna Trützschler ist schnellste Frau beim City Triathlon Ber

Im Rahmen der Großsportveranstaltung ,,Die Finals” fand am 25. Juni die Deutsche Meisterschaft beim City Triathlon Berlin statt.

Die nationalen Meister-Ehrungen im Rahmen des Altersklassen-Formats wurden auf dem Olympiaplatz durchgeführt.

Anna Trützschler ging für die TG Biberach an den Start und konnte sich mit der schnellsten Schwimm- und Laufzeit aller Frauen sowie der zweitschnellsten Radzeit den Meistertitel in 1:07:17 für sich sichern.

Bereits um 7:30 am Samstagmorgen erfolgte der Start am beliebten Badeort Wannsee. Nach der landschaftlichen reizvollen Fahrt entlang des Sees auf der abwechslungsreichen Havelchaussee vorbei am Glockenturm drehten dann alle Teilnehmer bei bereits am Morgen extrem schwülen Bedingungen ihre Laufrunden rund um das Berliner Olympiastadion und den Olympischen Platz.

Auf letzterem erfolgte dann der emotional mitnehmende Einlauf mit Hilfe der Unterstützung von den Tribünen.

Zufrieden über den Titel mit persönlicher Bestzeit konnte Anna vor der Heimreise die restliche Zeit in der Hauptstadt Deutschlands genießen und weitere Athleten, wie ihre Schwester Ursula Trützschler, die für die erste Bundesliga an den Finals teilnahm, anfeuern.