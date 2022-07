Anna-Sophia Popov siegt in Korb

Beim 17. Korber Erdluitle hat Florettfechterin Anna-Sophia Popov am vergangenen Wochenende die U15-Damenkonkurrenz gewonnen.

Die junge Fechterin vertrat als einzige Starterin die TG Biberach im Jahrgang U15. In einer gemeinsamen Vorrunde mit den gleichaltrigen Jungen zeigte sie schon hier mit vier Siegen und nur einer Niederlage, dass mit ihr zu rechnen war. Durch diese gute Leistung erhielt sie in der folgenden Direktausscheidung der letzten acht ein Freilos in der Damenkonkurrenz. Das Halbfinalgefecht gegen Laura Dyshekov (VfL Kirchheim) dominierte Anna-Sophia Popov dann klar mit 15:2. Auch das folgende Finalgefecht gegen Hannah Trunzer (TSV Neu-Ulm) war fest in Biberacher Hand und endete mit 15:5 für Anna-Sophia Popov und damit einem verdienten ersten Platz in der U15-Damenkonkurrenz.